Новости других миров. Выпуск 10

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено

Уильям Гибсон

1. В Саудовской Аравии 12 верблюдиц были сняты с верблюжьего конкурса красоты за инъекции ботокса. Конкурсы красоты среди верблюдиц проводятся в Саудовской Аравии с 2000 года под патронажем короля. В этом году в конкурсе участвует около 30 тысяч верблюжьих красавиц, а посмотреть на них придет около 300 тысяч зрителей. Владельца победительницы ожидает приз в 120 миллионов реалов (около 32 миллионов долларов).

2. В Польше корова французской породы сбежала от хозяев и прибилась к стаду зубров в Беловежской пуще. Зубры приняли её в стадо. Случилось это ещё в ноябре, и с тех пор корова вместе со стадом пережила и морозы и нападение волков и, по наблюдениям зоологов, чувствует себя отлично. Тем не менее, зоологи обеспокоены: оказывается, коровы и зубры могут скрещиваться, что может привести с одной стороны к размыванию популяции редкого вида зубро-коровьими гибридами, а с другой – к смерти коровы от родов: детеныши зубра гораздо крупнее телят.

​Обратная ситуация — зубр пришел попастись к коровам

3. Полицейские профсоюзы в США выдают своим членам пластиковые карточки для раздачи родственникам и знакомым. В народе их называют «из тюрьмы на свободу», в честь карточек из игры «Монополия». Утверждается, что если показать такую карточку остановившему тебя полицейскому, он, скорее всего, простит тебе мелкий проступок или нарушение правил дорожного движения — правда, только если полицейский местный и, желательно, лично знает выдавшего их офицера. Кроме обычных карточек существуют серебряные и золотые. Серебряные позволяют выйти сухим из воды даже при более серьезных нарушениях и на другом конце страны. Золотые дают почти стопроцентную гарантию неприкасаемости, если речь не идет о серьезных преступлениях, и выдаются только самим полицейским и их ближайшим родственникам. Карточки существуют уже давно, но внимание прессы было очередной раз привлечено к ним на этой неделе, потому профсоюз полицейских Нью-Йорка решил сократить количество карточек, выдаваемых на руки — теперь обычный полицейских может получить только 20 вместо выдававшихся ранее 30, а ветеран органов — только 10 вместо 20. Полицейские возмущены — по их мнению всё это свидетельствует о том, что начальство совсем их не ценит.

4. Персональный помощник президента Goldnman Sachs Дэвида Соломона тайком продал коллекцию вина своего шефа за 1.2 миллиона долларов и потратил эти деньги на путешествия по миру. Коллекция вместе с помощником пропала осенью 2016 года, но история всплыла на поверхность только сейчас, когда вора-путешественника арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса.

​Вино Domaine de la Romanée-Conti 2005, 2006 и 2007 годов. Винтаж 2008 года найти гораздо труднее, одна бутылка стоит более десяти тысяч долларов. В проданной коллекции их было несколько.

5. Ученые долго пытались выяснить, почему вирусы некоторых болезней, например, ВИЧ и вирус Эболы, так трудно победить. Оказывается, эти вирусы прячутся в тестикулах, то есть в мошонке или, говоря совсем просто, в яйцах. Дело в том, что в тестикулы заказан вход клеткам имунной системы. Устроено это так потому, что организм не признаёт сперматазоиды за собственные клетки и, если клетки имунной системы на наткнутся на сперматозоиды, они станут на них охотиться. Судя по последним исследованиям, не могут туда попасть и многие лекарства. Этим-то и пользуются подлые вирусы, которые могут прятаться в мошонке многие месяцы, чтобы потом снова напасть на организм.

6. В Европе и в США в 2018 года начнется тестирование технологии редактирования ДНК CRISPR-Cas9 на людях. Технология была изобретена в 2013 учеными из Гарварда и MIT для лечения генетических болезней и согласование клинических экспериментов на людях заняло у американских и европейских медиков 5 лет. Между тем в Китае, как выяснила газета Washington Post , CRISPR-Cas9 без широкой огласки испытывают на людях уже с 2015 года. Разрешение на эту процедуру по информации газеты можно получить там всего за пару часов.

7. «После пятидесяти лет молиться тибетским чертям уже страшно», - говорит один русский человек другому в рассказе Пелевина «Тхаги». Оказывается, не только русскому человеку страшно молиться тибетским чертям, но и самим тибетцам. Американские ученые опросили американских христиан, американских атеистов, индийских индуистов, тибетских мирян и тибетских буддистских монахов об их отношении к смерти. К изумления исследователей выяснилось, что больше всех боятся смерти тибетские монахи, которые, согласно их вере, вообще не должны её бояться. Ещё больше их поразило то, что тибетские монахи больше всего боятся исчезновения собственного «я» - то есть именно того, к чему должен изо всех сил стремиться каждый уважающий себя буддист, ведь это и есть нирвана. Тем не менее, тибетские монахи боятся исчезновения собственной личности вдвое больше, чем все остальные опрошенные группы. При этом — ещё одна загадка — тибетские миряне, наоборот, боятся исчезновения собственного «я» меньше всех остальных опрошенных групп. И последняя неожиданность: атеисты и христиане боятся смерти фактически одинаково.

«Тибетские черти» - защитники буддистской веры дхармапалы. Картина на шелке, фрагмент, 19 век.

8. Дискуссия о том, одиноки ли мы во вселенной или там есть другие разумные существа, принимает неожиданный оборот. Директор института физики Макса П«Тибетские черти» - защитники буддистской веры дхармапалы. Картина на шелке, фрагмент, 19 век.ланка в Мюнхене Георгий Двали построил компьютерную модель, на основе которой он делает вывод о возможном существенном сходстве между системой гравитационных и квантовых связей в черных дырах и системой нейронов в человеческом мозгу. Так что внеземной разум, вероятно, существует, но мы для него что-то вроде микробов. К счастью, вполне безопасных, так что можно надеяться, что нас не будут травить галактическими антибиотиками.

9. Швейцарцы в марте будут решать на референдуме, имеет ли федеральное правительство право собирать с них налоги. Любые налоги: НДС, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и т.д. Подобные референдумы в соответствии с конституцией проводятся в стране каждые 15 лет. До сих пор граждане Швейцарии всегда голосовали за то, чтобы сохранить за правительством право собирать с граждан деньги. Но результат не гарантирован — на последнем подобном референдуме в 2004 году 26.2% швейцарцев проголосовали против, а в кантоне Цуг против и вовсе было большинство. Так что министр финансов уже слегка нервничает, и заявляет, что отрицательный результат станет катастрофой для бюджета.

В кантоне Гларус (40 тысяч жителей) референдумы до сих пор проходят вот так

10. Япония за последние годы резко упростила правила иммиграции в страну для квалифицированной рабочей силы. В стране введена иммиграционная система, похожая на те, которые действуют в Канаде и Австралии. Претендент, набравший достаточное количество баллов за образование, опыт работы, знание языка и т. д. уже через год получает ПМЖ, а ещё через пять лет – и японское гражданство. Японцы хвастаются, что их эмиграционная процедура – самая простая в развитом мире. Однако специалисты ехать в Японию не спешат. Даже в Индонезию их едет больше, не говоря уже о Гонконге и Сингапуре. Аналитики считают, что виной тому — жесткая японская корпоративная культура и система пожизненной занятости, не предполагающая ни высоких зарплат ни быстрого карьерного роста. Но, как говорят, корпоративная культура в Японии уже меняется, и чем дальше, тем быстрее. Так что учите язык и получайте японский ПМЖ, пока за ним не выстроились очереди.