"Бывшее большинство"

После всероссийской акции сторонников Алексея Навального мы, наконец, избавились от иллюзии, что бойкот выборов – это эффективная стратегия. Даже если бы явка имела какое-то значение, она не снизится настолько, чтобы поставить под сомнение результат выборов. Сама мифология "снижения явки любой ценой" основана на том, что результат выборов предрешен: мол, это не выборы президента РФ, а очередные "выборы Путина". На самом деле, это не так. Все выборы, которые Путин выигрывал, были очень серьезным испытанием. И выборы 2018 года имеют все шансы обернуться для него "пирровой победой" или даже позорным поражением. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить обстоятельства былых "триумфов" Путина.

Начнем с первого – в 2000 году. У победы этой было две составляющих: военная и политтехнологическая. С первой понятно: кто-то очень вовремя взорвал дома в Москве и Волгодонске, а премьер-министр Путин был представлен стране как "железный нарком", полный решимости решить "чеченскую проблему". Тем временем хитроумный Борис Березовский не только сумел нанести сокрушительное поражение блоку "Отечество – Вся Россия" на парламентских выборах 1999 года, но и заставил Евгения Примакова отказаться от участия в президентских выборах. В итоге у Путина не осталось ни одного опасного конкурента. Геннадий Зюганов к тому времени был уже не тот. Остальные (Григорий Явлинский, Владимир Жириновский, Аман Тулеев) считались заведомыми аутсайдерами. Победа в первом туре "покорителю Чечни" была обеспечена.

Исход выборов 2004 года также был предрешен, хотя они уже мало что значили. Главное сражение Путин выиграл на полгода раньше, когда помешал ЮКОСу подмять под себя парламент. Если бы в 2003-м Путин не решился бы на арест Ходорковского, то парламентские выборы могли бы закончиться совсем с другим результатом, и президентские – тоже. ЮКОС собирался провести в новом парламенте конституционную реформу, превратив президента в "английскую королеву". Полумеры Путина уже не спасли бы. Он рискнул – и выиграл. В итоге – победа "Единой России" и "Родины" (спойлера КПРФ) на парламентских выборах. И гарантированный второй президентский срок для Путина, который, кроме "покорителя Чечни", стал в глазах избирателей еще и "могильщиком олигархов". Николай Харитонов и Ирина Хакамада его побеждать не собирались.



Именно тогда беспрецедентное ралли на сырьевых рынках начало приносить результаты. Впереди было десятилетие неуклонного роста доходной части бюджета и инвестиционный бум. Жить стало лучше, жить стало веселее. На этих "золотых дрожжах" возникло "путинское большинство", 70–80% пассивных лоялистов. Главной задачей Кремля стало вытянуть их на выборы, которые большинство россиян предпочли бы прогулять, чтобы не отвлекаться от потребления доселе невиданных благ. Ставка всегда делалась на высокую явку, которая гарантировала власти лучший результат.

В 2007 году парламентские выборы впервые стали пустой формальностью. Никакие "Марши несогласных" не могли убедить "путинское большинство" в том, что в стране что-то не так. На президентских выборах 2008 года 70% мог получить любой представитель Кремля, Путин, Медведев, Иванов – не важно. В любом случае, Зюганов и Жириновский вышли на них как статисты.

Все изменилось в 2011-м, когда Путин решил вернуться в президентское кресло, чем спровоцировал раскол в элитах. Медведев устраивал многих: "Единую Россию", бизнес, "вашингтонский обком", население. Но путинское окружение как-то сумело убедить его оставить насиженное кресло (весь негатив, который страна сейчас расхлебывает, возможно, следствие того медведевского малодушия). Свое новое восхождение Путин начал с унижения "партии власти". Парламентские выборы завершились тщательно спланированным скандалом: ЦИК грубо сфальсифицировал результаты выборов, "Единая Россия" получила незаслуженное большинство в парламенте. Это вызвало высокую протестную волну… Собственно, в этом и состояла главная находка путинского штаба – канализировать негатив в сторону "Единой России".

Каждый самостоятельный избиратель – кот в мешке, от которого можно ждать любого подвоха

Тем не менее исход президентских выборов 2012 года не был предрешен! Если бы основные партии выставили вместо своих заведомо безнадежных лидеров "новые лица", могло бы повернуться и по-другому. От "Справедливой России" на выборы вполне могла выйти Оксана Дмитриева, КПРФ могла выставить нобелевского лауреата Жореса Алферова, а "Яблоку" ничего не стоило восстановить членство Алексея Навального в своей партии и сделать его кандидатом. С таким списком дело могло дойти до второго тура, в котором Путин вполне мог проиграть. Но партии выставили потертых лидеров, Путин добавил к ним придворного олигарха Прохорова и выиграл, потому что не мог не выиграть, набрав 63% – на семь процентов меньше, чем Медведев в 2008-м.



А теперь давайте взглянем на пейзаж накануне президентских выборов 2018 года, забыв "истину" о том, что "Путин все равно победит". Первое, что бросается в глаза, – отсутствие "путинского большинства". Несколько лет подряд благосостояние населения снижается, никакого просвета не видно. Вчерашние лоялисты давно перековались в скептиков и ворчунов, тащить их на избирательные участки – себе дороже. И за оставшиеся до выборов полтора месяца Путина они сильнее не полюбят. Скорее, наоборот. Потому нынешняя избирательная кампания так не похожа на то, что мы видели в 2012 году. "Общероссийский народный фронт" не трубит в фанфары, "Уралвагонзавод" не грозит кувалдой, а сам "непобедимый Путин" не спешит "умирать под Москвой". До сих пор мы так и не увидели ни одного "путинга". Что бросается в глаза на фоне бесконечных "навальнингов", организации и проведению которых никто особенно не препятствует.

По-моему, очевидно, что в 2018-м путинский штаб сознательно работает на снижение явки. Если на участки придут только "лоялисты поневоле" (госслужащие, коммунальщики, люди в погонах и пр.), Путин еще сможет получить тот результат, на который рассчитывает. Но каждый самостоятельный избиратель – кот в мешке, от которого можно ждать любого подвоха. Тем более что список кандидатов на этот раз получился далеко не безобидным. Зюганов впервые уступил свое место сменщику, который вполне может привлечь не только "ядерный электорат" коммунистов, но и "бывшее путинское большинство". Можно сказать, это первые президентские выборы в новейшей истории России, в которых по крайней мере один участник не играет в поддавки.

Но даже без Павла Грудинина эти выборы могли бы обернуться для Путина катастрофой, если бы формула "за любого кандидата, кроме Путина" стала так же популярна в 2018-м, как лозунг за любую партию, кроме партии жуликов и воров" был популярен в 2011 году. Что именно заставило Навального отказаться от стратегии, которая полностью себя оправдала 6 лет назад, непонятно. Но и шум, поднятый его парадоксальной "забастовкой", вполне может сработать против Путина, если на участки придет разбуженное "бывшее путинское большинство" и проголосует совсем не так, как президенту хочется. Ведь планка, которую сам себе установил Путин, даже победу с "собянинским результатом" (в 2013 году на выборах мэра Москвы Сергей Собянин получил 51,37% голосов) превращает в поражение. Что уж говорить про второй тур, который, после выдвижения сильного кандидата от КПРФ, стал вполне возможным!

Одним словом, существует далеко не нулевая вероятность того, что грядущие выборы обернутся для Путина позором. Особенно если учесть скрытое недовольство бюрократии и олигархов, для которых "токсичный" Путин превратился из гаранта благополучия в источник проблем. Это недовольство вполне может вылиться в "итальянскую забастовку" – предвыборная кампания, голосование и подсчет голосов будут идти без учета интересов "кандидата №1". Но даже самое грубое и беззастенчивое применение админресурса не позволит добавить к реальному путинскому результату больше 12–15%, а этого может не хватить. И если такое произойдет, то как участники "забастовки" себе объяснят: ради чего 18 марта они отказали себе в удовольствии стать причиной путинского унижения?

Владимир Голышев – публицист и драматург

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