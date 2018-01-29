На арест и избиение крымского татарина Рамазанова подана жалоба

Адвокат Алексей Ладин направил апелляционную жалобу на арест крымского татарина Исмаила Рамазанова, задержанного 23 января по обвинению в распространении экстремистских материалов через интернет-радио Zello. Также было отправлено заявление в прокуратуру о пытках, которым Рамазанов подвергся со стороны сотрудников ФСБ России. Об этом сам обвиняемый заявил в Симферопольском районном суде, однако никакой реакции со стороны судьи и прокурора не последовало.

Юрист заявил, что сотрудники ФСБ пытали Рамазанова, принуждая его оговорить себя. По словам задержанного, 23 января около 4 часов утра к нему дом проникли сотрудники российских спецслужб и перед обыском накинули на на голову куртку, после чего начали избивать. После обыска избиения продолжились в автомобиле "Газель" на протяжении длительного времени.

Со слов Рамазанова, ему нанесли множественные удары по спине, в область почек, по голове, в районе затылка, по рукам и ногам, вывихивали пальцы. На протяжении почти двух суток ему не давали воды и еды. Адвокат указывает, что в больнице Симферополя зафиксировали наличие побоев на теле его подзащитного. Однако и после посещения клиники Рамазанова избивали в автомобиле.

Во время судебного заседания об избрании меры пресечения Рамазанов вины не признал. Сотрудники ФСБ, которые проводили обыск, заявили также, что обнаружили дома у Рамазанова пакет с патронами. "В беседе со мной Рамазанов пояснил, что никакого отношения к этим патронам он не имеет, их не было в доме до обыска, в связи с чем есть основания полагать, что патроны принесли в дом сотрудники ФСБ", – отмечает адвокат Ладин.

Рамазанов был арестован 24 января на месяц и направлен в СИЗО аннексированного Симферополя. Во время судебного заседания он не мог стоять на ногах от боли и ему разрешили принимать участие сидя, однако скорую помощь судья вызвать отказалась. Рамазанов указал на одного из присутствующих в суде сотрудников ФСБ, как на того, кто принимал участие в избиении, однако и на это судья не отреагировала.