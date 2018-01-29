Экипаж пропавшего в Японском море траулера "Восток" признан погибшим

Прекращены поиски экипажа российского рыболовецкого судна "Восток", которое пропало в Японском море. Спасатели объявили, что надежды найти экипаж живым нет. Дальнейшие поиски будут проводить проходящие суда.

Траулер "Восток" пропал 21 января во время шторма. На борту находились 20 человек – все они жители Сахалина. Поисковая операция продолжалась пять дней. С воды и с воздуха обследовали около 40 тысяч квадратных километров акватории. Все попытки связаться с экипажем результата не принесли.