Экипаж пропавшего в Японском море траулера "Восток" признан погибшим

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Прекращены поиски экипажа российского рыболовецкого судна "Восток", которое пропало в Японском море. Спасатели объявили, что надежды найти экипаж живым нет. Дальнейшие поиски будут проводить проходящие суда.
Траулер "Восток" пропал 21 января во время шторма. На борту находились 20 человек – все они жители Сахалина. Поисковая операция продолжалась пять дней. С воды и с воздуха обследовали около 40 тысяч квадратных километров акватории. Все попытки связаться с экипажем результата не принесли.
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