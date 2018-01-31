Как ненависть к рыжим

Российскую общественность всколыхнул случай с официальным признанием в России однополого брака, заключенного в Королевстве Дания Павлом Стоцко и Евгением Войцеховским. Депутаты и представители церкви начали обсуждать возможность изменения законодательства таким образом, чтобы у однополых пар пропала даже призрачная возможность узаконить свои отношения. А ребятам, которые заключили брак, устроили настоящую травлю, обвинив их в порче документов. В результате Павел и Евгений вынуждены были покинуть Россию.

Однако в любом правовом демократическом государстве однополые пары должны иметь те же права, что и разнополые, включая и право на заключение брака. Запрещать однополые браки так же абсурдно, как запрещать, например, межрасовые браки. Вот как может помешать большинству то, что Сергей и Василий, например, смогут без проблем навещать друг друга в больнице и у них будет право совместной собственности на имущество?! Или как кому-то помешает ситуация, при которой у Яны будет возможность без оформления завещания унаследовать имущество Анастасии или даже совместно воспитывать ребенка?!

Брачный союз – возможность возникновения определенных личных имущественных и неимущественных прав. Лишать таких прав огромное количество людей только потому, что кому-то они не нравятся, – позорно и аморально, ведь запрет для ЛГБТ-сообщества заключать брак сродни апартеиду, цензу оседлости для евреев или ненависти к рыжим. Каждый разумный человек должен понимать, что без брачного равноправия не может быть равенства перед законом. Ведь в первых строках российского Семейного кодекса прямо декларируется запрет любых форм ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

Принципы на проценты разменивать нельзя

Для ответственной и последовательной оппозиции борьба за брачное равноправие должна стать одним из приоритетов. Оправдания насчет того, что "народ может нас не понять", что "мы потеряем проценты на выборах", не годятся. Использовать такие оправдания – значит не только плохо думать о своем народе, но и поступаться убеждениями. Принципы на проценты разменивать нельзя, иначе мы будем действовать исходя из концепции "цель оправдывает средства", которая приведет нас не к свободной России будущего, а к сиквелу путинизма.

На этот раз в президентских выборах участвуют демократические кандидаты, которые в своих предвыборных программах выступили за легализацию однополых союзов. Если вы поддерживаете легализацию однополых браков, то 18 марта вы можете отдать свой голос одному из этих кандидатов, поддержав тем самым их позицию по этому вопросу. А мракобесам следует понять: несмотря на все их тщетные усилия, рано или поздно любовь обязательно победит! Love wins!

Николай Кавказский – член федерального совета партии "Яблоко", активист "ЛевСД"

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции