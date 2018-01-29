Геи, рассказавшие о признании их брака, покинули Россию

Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, которые рассказали о признании в России их брака, уехали из страны из-за поступающих в их адрес угроз. Об этом в эфире "Дождя" сообщил правозащитник Игорь Кочетков. По словам правозащитника, Стоцко и Войцеховского вынуждали отдать паспорта полицейским. Им угрожали, что в случае отказа их "не оставят в покое, обвинят в неповиновении сотрудникам полиции и заведут уголовное дело".

"Кроме того, сотрудники полиции открытым текстом заявили, что они не смогут защитить их от посягательств со стороны гомофобно настроенных граждан и организаций. Это тоже была скрытая угроза. Поэтому было принято решение, что они пока должны покинуть Россию", – сказал Кочетков. Об их отъезде также сообщает российская ЛГБТ-сеть. "Данное развитие событий не планировалось, и только реальная угроза свободе и безопасности Павла и Евгения послужили причиной их отъезда", – говорится в сообщении.

29 января Стоцко и Войцеховского обязали явиться в полицию для составления протокола об умышленной порче паспорта по небрежности. В МВД считают, что мужчины "инициировали внесение в свои паспорта отметок, не предусмотренных действующим законодательством".

Радио "Эхо Москвы" также рассказало, что Стоцко и Войцеховский по совету адвокатов отдали свои паспорта полиции и обменяли их на новые. Переговоры об этом до 2 часов ночи вел заместитель начальника столичной полиции.