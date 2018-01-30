В Коми осудили местного жителя за убийство кота в стиральной машине

В Коми осудили местного жителя Ивана Васильева, который в октябре прошлого года убил кота своей знакомой в стиральной машине. Суд приговорил мужчину к году ограничения свободы за живодерство, об этом сообщает прокуратура республики.

​По версии следователей, Васильев, будучи пьяным, обиделся на свою знакомую. Он взял ее кота Рыжика, положил в барабан стиральной машины и запустил стирку. Страдания животного Васильев снимал на видео, которое потом отправил хозяйке кота. После того как машина закончила стирать, Рыжик был еще жив, тогда осужденный включил ее заново. В результате кот погиб.

Васильев признал вину, но так и не смог объяснить причину своего поступка.

13 декабря прошлого года Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными. Теперь за живодерство грозит срок до трех лет лишения свободы. Если преступление совершено группой лиц, то до пяти.

В 2017 году широкий общественный резонанс вызвала история "хабаровских живодерок". Две семнадцатилетние студентки издевались над бездомными животными и убивали их. Фото изувеченных тел кошек и собак публиковались в социальных сетях. Жертвами живодерок стали не менее 15 животных. Девушек приговорили к 3 и 4 годам лишения свободы.