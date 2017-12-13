Госдума приняла закон об ужесточении наказания за живодерство

Госдума в среду приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными. ​Документ, в частности, предусматривает увеличение срока лишения свободы за живодерство до трех лет, или до пяти, если преступление совершено группой лиц.

Предусмотрен срок до пяти лет за истязание животных в присутствии несовершеннолетних, а также за его трансляцию в интернете. Аналогичный срок и штраф до двух миллионов рублей может быть назначен за незаконный оборот редких животных.

Впервые законопроект о защите животных выносился на рассмотрение Госдумы в 2010 году. В марте 2011 года документ был принят в первом чтении, но вызвал много вопросов и споров среди экспертов и зоозащитников. Летом 2017 года проект закона готовился ко второму чтению. Однако депутаты вновь сняли его с повестки заседания под предлогом необходимости доработки. При этом в Госдуме заявили, что отложить обсуждение законопроекта на осень депутатов просило правительство.

Российские зоозащитники неоднократно требовали принять закон об ответственном обращении с животными как можно скорее и проводили пикеты у здания Госдумы. Они подчеркивают, что Россия – одна из немногих стран, у которых нет никакого закона о защите животных.