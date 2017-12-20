Год собаки. Эфир в 21:05

В России в декабре 2017 года после почти шестнадцатилетнего ожидания принят Закон о защите животных. Но насколько он сможет реально защитить братьев наших меньших от жестокости и небрежения? Какими правами обладают животные по сравнению с людьми? Являются они нашей собственностью или полноценными членами общества?

В эфире президент Центра защиты животных «Вита» Ирина Новожилова и волонтер Ксения Колосова. Эфир в 21:05.