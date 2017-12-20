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Археология

Год собаки. Эфир в 21:05

Отлов бездомных собак общественной организацией "Право на жизнь" в Калининграде

Президент Центра защиты животных «Вита» Ирина Новожилова и волонтер Ксения Колосова: какими правами обладают животные?

В России в декабре 2017 года после почти шестнадцатилетнего ожидания принят Закон о защите животных. Но насколько он сможет реально защитить братьев наших меньших от жестокости и небрежения? Какими правами обладают животные по сравнению с людьми? Являются они нашей собственностью или полноценными членами общества?

В эфире президент Центра защиты животных «Вита» Ирина Новожилова и волонтер Ксения Колосова. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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