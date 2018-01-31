В Конгрессе потребовали раскрыть данные о визите главы СВР в США

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер потребовал от Белого дома разъяснений в связи с визитом в Вашингтон главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, находящимся под американскими санкциями. Об этом сообщает Politico.

О том, что Нарышкин на прошлой неделе посетил Соединенные Штаты и провел переговоры с американскими коллегами, в ходе которых обсуждалась "совместная борьба с терроризмом", - рассказал накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Сенатор Чак Шумер опасается, что не все так прозрачно и, что, возможно, Нарышкин приезжал не один. Он считает, что администрация Трампа должна немедленно внести ясность и ответить на вопрос, с какими американскими чиновниками встречался Нарышкин. А также каких других лиц из российской разведывательной службы, попавших под санкции, администрация Трампа могла впустить в США.

Шумер также отметил, что визит главы СВР совпал по времени с решением администрации Трампа не вводить новые санкции в отношении России.

Во вторник Министерство финансов США обнародовало "кремлевский доклад" – список приближенных президента России Владимира Путина. В документ вошли 210 человек. В их числе все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, главы госкорпораций, руководители правоохранительных ведомств и олигархи. В отношении указанных в "кремлевском докладе" чиновников и предпринимателей могут быть введены санкции, однако, как заявляют в администрации президента США Дональда Трампа, в ближайшее время этого не произойдет. Москва называет "кремлевский доклад" "очевидной попыткой" повлиять на запланированные на март 2018 года выборы президента России.