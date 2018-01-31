Обвиняемого во взрыве в Петербурге отправили на психэкспертизу

Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в совершении теракта в магазине в Санкт-Петербурге, направили на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом со ссылкой на адвоката обвиняемого сообщает ТАСС. Адвокат отметила, что обследование может занять около двух месяцев.

В магазине "Перекресток" в Петербурге вечером 27 декабря произошел взрыв. Пострадали 18 человек. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, находилось в камере хранения в магазине. Уголовное дело возбуждено по статье "Теракт".

Лукьяненко задержали 30 декабря. На одном из допросов он дал признательные показания и заявил, что его мотивом была "ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал". 31 декабря Лукьяненко арестовали на два месяца.