HRW: Преследование крымских татар усиливается

Российские власти в аннексированном Крыму усилили преследование крымских татар под различными предлогами и с очевидной целью заставить полностью замолчать инакомыслие на полуострове, заявила правозащитная организация Хьюман Райтс Вотч.



"Российские власти в Крыму неустанно преследовали крымских татар за их открытую оппозицию оккупации России с ее начала в 2014 году", - сказал Хью Уильямсон, директор Хьюман Райтс Вотч по Европе и Центральной Азии. "Они изображают политически активных крымских татар в качестве экстремистов и террористов, изгнали многих и обеспечили, чтобы те, кто предпочел оставаться, никогда не почувствовали себя в безопасности, если будут высказывать своё мнение".





Российские власти и их доверенные лица подвергли членов крымско-татарской общины и их сторонников, в том числе журналистов, блоггеров, активистов преследованию, запугиванию, угрозам, навязчивым и незаконным обыскам домов, физическим нападениям.

Жалобы, поданные властям, эффективно не расследуются. Россия запретила крымско-татарские СМИ и организации, которые критиковали действия России в Крыму, в том числе расформировала и запретила Меджлис, крымско-татарский высший орган самоуправления.



В октябре 2017 года исследователи Хьюман Райтс Вотч в Крыму задокументировали уголовное преследование за сепаратизм против крымских татар, которые критиковали действия России в Крыму, а также новые и продолжающиеся необоснованные обвинения в терроризме.

Исследователи также задокументировали содержание под стражей и штрафы крымских татар, которые мирно организовали одиночные пикеты в знак протеста против ареста и преследования других татар. В соответствии с российским законодательством люди, которые хотят пикетировать индивидуально, не обязаны запрашивать официальное разрешение.



С 2015 года российские власти арестовали по меньшей мере 26 человек по обвинению в причастности к исламистскому движению "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России как террористическая, но не запрещена на Украине и в большинстве стран Европы. Аресты согласуются с практикой России по борьбе с мусульманами, которые проповедуют и изучают ислам вне официальных организаций.

В октябре российские власти предъявили обвинения в сепаратизме активисту крымско-татарского движения Сулейману Кадырову за публикации комментариев в социальных сетях, критикующих оккупацию Крыма.