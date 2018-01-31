Суд в Тюмени ограничил свободу ВИЧ-диссидентке

Суд в Тюмени приговорил женщину, которая отказалась лечить дочь от ВИЧ, к ограничению свободы на полгода. Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщила прокуратура Тюменской области.

По данным прокуратуры, осужденная раскаялась в содеянном, пересмотрела свои взгляды и начала принимать лекарственные препараты, назначенные ей Центром профилактики и борьбы со СПИД. Уточняется, что женщина беременна. Кроме того, на её иждивении находится другая малолетняя дочь.

Уголовное дело против 34-летней жительницы Тюмени возбудили в июле 2017 года. Женщина отказывалась лечиться сама и лечить своего ребёнка, утверждая, что ВИЧ не существует.

В декабре стало известно, что органы опеки и прокуратура в Новосибирске изъяли у ВИЧ-инфицированной матери новорожденного ребенка. Врачи настаивают, что мать является ВИЧ-диссиденткой и намеренно отказывалась от химиопрофилактики для себя и ребенка.

В конце ноября суд в Краснокамске приговорил к полутора годам ограничения свободы местную жительницу, которая отказывалась лечить своего ВИЧ-инфицированного сына. Сама осужденная настаивала, что от лекарств ему становилось только хуже. Ребенок умер в августе.

Министерство здравоохранения России, а также общественные организации и гражданские активисты неоднократно называли ситуацию с распространением ВИЧ в регионах критической. Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский сообщил изданию Financial Times, что за 2017 год в России было зарегистрировано 75 тысяч новых случаев заражения.