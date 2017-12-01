В Новосибирске у ВИЧ-положительной матери забрали ребенка

В Новосибирске органы опеки и прокуратура изъяли у ВИЧ-инфицированной матери новорожденного ребенка, сообщает агентство "Интерфакс".

Врачи настаивают, что мать является ВИЧ-диссиденткой и намеренно отказывалась от химиопрофилактики для себя и ребенка, который теперь будет помещен в детскую больницу для проведения необходимых процедур.

Главный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции региона Елена Фаст утверждает, что ВИЧ-диссидентов в регионе немного, "но они есть".

На минувшей неделе суд в Краснокамске приговорил к полутора годам ограничения свободы местную жительницу, которая отказывалась лечить своего ВИЧ-инфицированного сына. Сама осужденная настаивала, что от лекарств ему становилось только хуже. Ребенок умер в августе.

Министерство здравоохранения России, а также общественные организации и гражданские активисты неоднократно называли ситуацию с распространением ВИЧ в регионах критической. Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский сообщил изданию Financial Times, что за 2017 год в России было зарегистрировано 75 тысяч новых случаев заражения.