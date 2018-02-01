В Нью-Йорке состоялась акция в поддержку Али Феруза

У российского консульства в Нью-Йорке в четверг состоялась акция в поддержку журналиста "Новой газеты" Али Феруза, которому грозит выдворение из России в Узбекистан. Об этом сообщает "МБХ медиа". Активисты правозащитного движения Voices 4 подсветили здание консульства фотографией Феруза с требованием освободить журналиста.

Таким образом, по их словам, они хотят привлечь внимание американцев к суду над Али Ферузом,а также придать движению в его поддержку международный характер.

На прошлой неделе Верховный суд России отменил решение о выдворении Феруза в Узбекистан и отправил его дело на пересмотр. Новое рассмотрение начнется завтра в Московском городском суде.

Али Феруза (Худоберди Нурматова) задержали в Москве в начале августа. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства. Он гражданин Узбекистана. На родине, по словам журналиста, его ждут пытки и казнь по обвинению в сотрудничестве с террористическими организациями. В течение нескольких лет он безуспешно пытался получить убежище или статус беженца в России. Мосгорсуд приостановил исполнение решения о депортации журналиста до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ. Али Феруз уже несколько месяцев находится в учреждении временного содержания иностранных граждан.