Верховный суд отменил решение о выдворении Али Феруза из России

Верховный суд России отменил решение о выдворении из страны журналиста "Новой газеты" Али Феруза и отправил его дело на новое рассмотрение. Соответствующее постановление, датированное 22 января, опубликовано на сайте суда.

Мосгорсуду, в частности, порекомендовали дать оценку письму из посольства Германии в России. В нем говорилось, что Ферузу оформили проездной документ Международного комитета Красного Креста для самостоятельного выезда в Германию.

В Верховном суде также отметили, что задержание журналиста на срок, необходимый для выдворения из страны, "не подразумевает его задержание на неопределенный срок".

В конце декабря Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу Али Феруза (Худоберди Нурматова), которому грозит выдворение из России в Узбекистан. Суд в Страсбурге направил властям России вопросы о том, было ли нарушено право Али Феруза на личную свободу и неприкосновенность и право на запрет пыток.

В начале августа журналист был задержан в Москве. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства. Он гражданин Узбекистана. На родине, по словам журналиста, его ждут пытки и казнь по обвинению в сотрудничестве с террористическими организациями. В течение нескольких лет он безуспешно пытался получить убежище или статус беженца в России.

Мосгорсуд приостановил исполнение решения о депортации журналиста до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ. Али Феруз уже несколько месяцев находится в учреждении временного содержания иностранных граждан. Коллеги и друзья журналиста убеждены, что он стал предметом торга между российскими и узбекскими спецслужбами. Мать журналиста Зоя Нурматова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить ее сыну уехать в одну из европейских стран.