С космодрома "Восточный" запущена ракета с 11 спутниками

С космодрома "Восточный" в четверг утром стартовала ракета-носитель "Союз 2.1а" с разгонным блоком "Фрегат". Она должна вывести на орбиту 11 спутников. Согласно трансляции, которую ведёт Роскосмос, все три ступени ракеты отделились.

Это третий запуск в истории космодрома, на строительство которого были потрачены сотни миллиардов рублей.

Первоначально он планировался на 22 декабря 2017 года. Однако был перенесен из-за расследования причин неудачного второго запуска с "Восточного", который произошел в ноябре. Тогда были потеряны 19 спутников. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что ракета-носитель отклонилась от расчетной траектории, поскольку была настроена на старт с космодрома Байконур. Однако в Роскосмосе отрицали это иобъясняли потерю спутников ошибкой алгоритма разгонного блока "Фрегат". Рогозин заявил сказал, что не будет считать это оправданием.