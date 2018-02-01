"Новую газету" оштрафовали за публикацию статей Али Феруза

Басманный районный суд Москвы оштрафовал "Новую газету" за публикацию статей Али Феруза, которого обвиняют в нарушении правил пребывания в России и ему грозит выдворение в Узбекистан. Суд признал редакцию виновной по статье "незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина".

"Новая газета" намерена обжаловать решение суда.

Али Феруза (Худоберди Нурматова) задержали в Москве в начале августа. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства. Он гражданин Узбекистана. На родине, по словам журналиста, его ждут пытки и казнь по обвинению в сотрудничестве с террористическими организациями. В течение нескольких лет он безуспешно пытался получить убежище или статус беженца в России. Мосгорсуд приостановил исполнение решения о депортации журналиста до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ. Али Феруз уже несколько месяцев находится в учреждении временного содержания иностранных граждан.

На прошлой неделе Верховный суд частично удовлетворил жалобу Феруза и отменил решение о его выдворении из России и направил дело на новое рассмотрение. Заседание Мосгорсуда назначено на 2 февраля.