PZYK: они поклоняются кошкам. Артемий Троицкий – с новой психоделической повесткой

Хедлайнеры пятьдесят пятого выпуска программы "​Музыка на Свободе"​ – исполнители психоделических рок-композиций. Рок-критик Артемий Троицкий считает это направление современного музыкального творчества популярным, известным, скандальным, пресловутым и... не совсем понятным.

​Известно, что началось все в середине 1960-х годов с движения хиппи, со всяких легких и менее легких наркотиков, с увлечения восточной философией, всяческой эзотерикой и прочими теориями и практиками расширения сознания. Все это плюс громкая рок-музыка и породило гремучую смесь под названием "психоделика". Поводом для моего маленького музыкального очерка о психоделической музыке послужили два двойных альбома с психоделическим названием PZYK, которыми я не так давно разжился, – это записи Ливерпульского международного фестиваля психоделии. Благодаря этому фестивалю, кстати, газета Guardian называла Ливерпуль "великой психоделической столицей Европы" Фестиваль этот проходит с 2012 года, каждый год в сентябре, и собирает группы со всего мира – и европейские, и американские, даже южноамериканские, азиатские, но все они представляют ту или иную сторону этой самой пресловутой психоделии. Чтобы начать наше знакомство, познакомимся с треком группы из Ливерпуля, у которой вышла всего одна пластинка в 2016 году, группа называется Strange Collective, "Странный коллектив" – подходящее название для психоделического ансамбля, и их песня Sun.

В общем-то, вся психоделическая музыка достаточно странная. Помимо того, что творцы психоделики очень любят, как вы сами сейчас слышали, всевозможные звуковые эффекты, странные, загадочные звуки, есть еще несколько отличительных черт у психоделической музыки. Одну из них демонстрирует следующая группа – она из Португалии, называется Jiboia, и у этого коллектива на счету два альбома. Руководитель группы – Оскар Силва. Эта группа представляет фольклорную сторону психоделической музыки, эдакую этническо-шаманскую, я бы сказал. В исполнении Jiboia представлю вам песню Dvapara Yuga. Влияние азиатской музыки, влияние шаманизма, влияние всяческой экзотической эзотерики вообще очень ощущается в психоделическом искусстве. В данном случае индийская музыка послужила основой для композиции португальской психоделической рок-группы.

Еще одна тема, близкая психоделии, – космос и всевозможная мистика, с космосом связанная – глобальный психоделический космизм, если можно так пафосно выразиться. Эту сторону проиллюстрирует шведская группа под названием Les Big Byrd во главе с гитаристом Йоакимом Олундом. Всего четыре человека в группе, они из Стокгольма. На их счету уже два альбома, и с одного из них, который называется They Worshipped Cats ("Они поклонялись кошкам"), я отобрал трек под названием White Week, "Белая неделя".

Следующий коллектив – из США, из штата Вермонт, крупнейшего в штате города Берлингтон, называется The Vacant Lots. Это психоделический дуэт с участием Джереда Артоуда и Брайана Макфедиэна, они представляют психоделическую музыку в ее, пожалуй, наиболее современном звучании, близком к панк-року, близком к постпанку, близком и к электронной музыке тоже. У The Vacant Lots два альбома, второй вышел совсем недавно, называется Endless Night, но трек 6 АМ ("6 утра") взят с альбома 2014 года, Departure.

Одна из самых знаменитых психоделических групп – ливерпульский же коллектив Clinic, существующий с 1984 года и записавший с тех пор немало интересной музыки. Кстати, последний альбом Clinic вышел довольно давно, в 2012 году, но живьем они выступают. Предлагаю в их исполнении песню The Wizard, "Колдун", которая представляет собой типичный английский психоделик. Британская школа музыкальной психоделии отличается от более брутального американского или более мистичного континентально-европейского психорока склонностью к магии. Это такой гаррипоттеровский психоделик, где много всевозможных причуд, волшебства и сюрреализма. Вот абсолютно волшебным, магическим образом звучит и песня The Wizard.

Я совершил бы большую ошибку, если бы не рассказал вам о таком явлении, как психоделический блюз. Этот музыкальный стиль оформлен американским гитаристом Джимми Хендриксом еще во второй половине 60-х годов, и с тех пор развитие психоделического блюза продолжается. Очень симпатичным, хотя и совсем новым его представителем может считаться английская группа из Шеффилда под названием Baba Naga. Альбомов у них пока еще не вышло, вышло несколько ипишек, на одной из них имеется запись под названием Popo Bawa.

Нужно вспомнить добрым словом и классический психоделический рок, также возникший в США в 1960-е годы. Вспоминаются в этой связи классические группы типа Iron Butterfly или Blue Сheer – группы, бесспорно, роковые, "тяжелые", но с некоторыми отклонениями, странностями и завихрениями. Вот такая примерно группа обнаружилась и в Англии, называется она The Stairs – давайте познакомимся с их концертной записью Skin up for Me Baby. Кстати, на мой взгляд, одна из лучших психоделических рок-групп все-таки была не американской, а английской, это Edgar Broughton Band. Эдгар Джонс, солист The Stairs, унаследовал вокальный талант своего тезки.

Завершим наше знакомство с глобальной психоделикой выступлением еще одной португальской группы: не мог я пройти мимо ее названия – 10 000 Russos, "10 000 русских". Группу возглавляет вокалист и гитарист Джоао Пимента. Не только в названии этого ансамбля присутствует Россия – одна из композиций на одном из альбомов 10 000 Russos именуется не как-нибудь, а "Стахановец". Для нашей программы я отобрал песню Sand Bull, "Песчаный бык", с альбома Fuzz Club Festival 2015 года.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 55):

1. Chuck Berry (USA). Wonderful Woman, LP Chuck

2. Okra Playground (Finland). Pakkasloitsu, LP Turmio

3. Pill (USA). My Rights, LP Convenience

4. Strange Collective (UK). Sun, LP PZYK Volume 1

5. Jiboia (Portugal). Dvapara Yuga, LP PZYK Volume 1

6. Les Big Byrd (Sweden). White Week, LP PZYK Volume 1

7. The Vacant Lots (USA). 6 AM, LP PZYK Volume 1

8. Clinic (UK). The Wizard, LP PZYK Volume 1

9. Baba Naga (UK). Popo Bowa, LP PZYK Volume 2

10. The Stairs (UK). Skin up for me Baby, LP PZYK Volume 2

11. 10 000 Russos (Portugal). Sand Bull, LP PZYK Volume 2

12. Mi Solar (Germany/Cuba). La musica, LP Tiempo libre