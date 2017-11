Gemma Ray: молоко для ваших моторов

Хедлайнер сорок четвертого выпуска программы "Музыка на Свободе", с одной стороны, что называется, культовая, с другой стороны, не слишком известная в широких кругах английская певица по имени Джемма Рэй. Рок-критик Артемий Троицкий, в деталях прослеживая творческий путь Джеммы, раскрывает различные грани ее дарования и посвящает нас в тонкости разных музыкальных стилей.

Джемма Рэй хоть и англичанка (она родилась в 1980 году в городе Базилдон), но уже много лет живет и работает в модном среди креативной публики Берлине. За это время у Рэй вышло уже 7 альбомов. С последними тремя я предлагаю вам познакомиться. Все три записаны в Берлине с музыкантами, некоторые из которых (в частности, барабанщик Томас Уайлдер) играют вместе с Ником Кейвом, но в основном это все-таки местные берлинские ребята.

Итак, 2013 год: у Джеммы Рэй вышел пятый по счету альбом – этакий фантазийный саундтрек для несуществующего фильма под названием Down Baby Down. Как и положено в звуковых дорожках, есть тут главные сквозные темы, которые повторяются из трека в трек, и основная тема этого альбома – сентиментальная песенка под названием Say You Love Me, "Скажи, что любишь меня".

Партия органа Рори Мор, Вильгельм Штайнмайер на бас-гитаре, Томас Уайдлер на барабанах. Сама Джемма, мало того что сочиняет песни и поет, еще и прекрасно играет не только на акустической, но и на электрической гитаре. Еще одна песня с этого же альбома называется So Long Serenata.

Сообщу вам, как назывались предыдущие альбомы Джеммы Рэй: первый, под названием The Leader, вышел в 2008 году (честно говоря, его я не слышал); второй, Lights Out Zoltar! – в 2009-м; третий – в том же 2009-м, It’s A Shame About Gemma Ray. Затем был диск, который помог этой певице прославиться, записанный в Австралии в 2012 году с симфоническим оркестром и вообще довольно хитовый, назывался этот альбом Island Fire. После этого Рэй вернулась к себе в Берлин, и с этого момента мы как раз и подхватываем ее карьеру.

Следующий после Down Baby Down альбом Джеммы Рэй называется Milk For Your Motors, "Молоко для ваших моторов", вышел он в 2014 году, и для этого альбома вместе с Джеммой пели два известных американских вокалиста, покойный Алан Вега из Suicide и Хоу Гелб из Giant Sand. Я выбрал трек, записанный вместе с Хоу Гелбом, называется песня The Wheel, "Колесо".

Стиль Джеммы Рэй называют по-разному, он и на самом деле достаточно эклектичен – тем не менее, кое-какие очевидные источники в нем есть. Во-первых, блюз; во-вторых, английский фолк, но фолк с таким мрачноватым, готическим, что ли, уклоном. Блюз тоже, скажем прямо, не традиционный, а довольно-таки мутированный. Также это элементы традиционного рокабилли и музыки серф (особенно в ранних альбомах). И, наконец, поп-нуар, "темный поп"; уже как-то я употреблял этот термин, рассказывая о других артистах, о немке Андреа Шредер в частности. Джемма Рэй примерно того же разлива. Еще одна песня с альбома Milk For Your Motors называется The Right Thing Did Me Wrong, "Правильная вещь мне навредила".

Джемма Рей также пишет музыку для кино, причем, что неудивительно, в основном для фильмов ужасов. Джемма работали над разными проектами, в том числе вместе со знаменитым режиссером Вимом Вендерсом, с которым они вообще друзья.

Теперь последний к настоящему моменту альбом, седьмой по счету: он вышел чуть меньше года тому назад и называется The Exodus Suite, то есть "Сюита исхода". "Сюита" записана в Берлине, в известной студии Candy Bomber продюсером Инго Крауссом. Это и на самом деле песенная сюита с прологом, эпилогом и даже сюжетом, хотя и не вполне мне понятным. Все это предпочтительно видеть на концерте, с декорациями и видеосопровождением. Представлю вам два трека с альбома The Exodus Suite. There Must Be More Than This, "Должно быть что-то большее, чем это", так называется первая песня.

В перерывах между записями собственных альбомов и музыки к фильмам и театральным постановкам Джемма Рэй также записала маленький сингл со знаменитым американским дуэтом Sparks, чей новейший альбом мы с вами довольно скоро послушаем. Фильм, для которого Джемма недавно писала саунд-трек, называется вполне характерно – Sex & Crime. А мы оценим еще одну композицию с "Сюиты исхода" – песню Ifs & Buts, "Многие "если" и многие "но".

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 44):

1. King Ayisoba (Ghana). Africa needs Africa, LP 1000 Can Die

2. Marielle V Jacobsons (USA). White Sparks, LP Star Core

3. Birdstriking (China). Monkey Snake, LP Birdstriking

4. Gemma Ray (UK). Say You Love Me, LP Down Baby Down

5. Gemma Ray (UK). So Long Serenata, LP Down Baby Down​

6. Gemma Ray & Howe Gelb (UK/USA). The Wheel, LP Milk for Your Motors

7. Gemma Ray (UK). The Right Thing Did Me Wrong, LP Milk for Your Motors

8. Gemma Ray (UK). There Must Be More Than This, LP The Exodus Suite

9. Gemma Ray (UK). Ifs and Buts, LP The Exodus Suite

10. Vocal Sampling (Cuba). Dos Gardenias, LP Asi de Sampling

11. Alsarah & The Nubatones (Sudan/USA). 3 Roos elneel, LP Manara

12. Skryty Puvab Byrokracie (Czech Republic). V cili je tma, LP Zprava o pytve

13. Ritornell (Austria). The Bossa under Your Bed, LP If Nine Was Eight