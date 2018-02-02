Госдепартамент объяснил, почему Нарышкин смог попасть в США

В Госдепартаменте США прокомментировали визит в страну главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, который находится под американскими санкциями. Представитель ведомства Хизер Нойерт объяснила, что в интересах национальной безопасности США ограничения могут приостановить. По ее словам, так поступают и в других странах.

«Не секрет, что несмотря на многие разногласия с правительством России, есть сферы, в которых мы должны работать вместе. Одна из таких областей – борьба с терроризмом и "Исламским государством"», – заявила Нойерт.

Представитель Госдепартамента отказалась раскрыть, как именно Нарышкин получил разрешение на въезд, сославшись на секретность заявлений на визу. Разъяснений о визите представителей российских спецслужб в США требовали законодатели-демократы.

Руководители трех основных разведывательных ведомств России посетили Вашингтон на этой неделе. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин встретился с главой ЦРУ. Майк Помпео заявил, что в переговорах с российскими спецслужбами "нет ничего предосудительного". Нарышкин находится под санкциями США с 2014 года.