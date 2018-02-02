Россия "национализировала" бывший завод Порошенко в Севастополе

Правительство России передало морской завод имени Орджоникидзе в Севастополе в федеральную собственность. Распоряжение об этом подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Ранее завод принадлежал президенту Украины Петру Порошенко.

В марте 2014 года в аннексированном Россией Крыму "национализировали" около 480 предприятий и организаций. Украина подала иски в международные суды, где требует в качестве компенсаций не только деньги, но и российское зарубежное имущество.

В 2016 году подконтрольный России парламент Крыма принял решение о "национализации" еще более ста объектов на полуострове. Часть из них принадлежала украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. В связи с этим в международный арбитражный суд в Гааге подано несколько исков о защите инвестиций.