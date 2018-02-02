В ЮАР тысячу шахтеров спасли после двух дней под землей

В ЮАР спасли более тысячи шахтеров, которые провели под землей почти два дня. Они оказались заблокированы в шахте после того, как на золотом руднике отключилось электричество. Гроза повредила линии электропередач, и лифты на шахте перестали работать.

Местное телевидение сообщает, что спасательная операция завершилась успешно и всех шахтеров удалось поднять на поверхность. Часть из них доставили в больницы, никто серьезно не постарадал.

ЮАР является главным экспортером золота в мире. Шахтеры работают там на глубине до 4 километров. В прошлом году в стране погибли 80 работников горнодобывающей отрасли.