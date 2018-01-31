"Ай-ай-ай, так нельзя"

"Забастовка избирателей" Алексея Навального 28 января прошла довольно мирно в сравнении с его предыдущими акциями. Тем не менее на школьников, которые в ней участвовали, власти продолжают оказывать серьезное давление.

После решения Центральной избирательной комиссии о недопуске Алексея Навального на президентские выборы политик призвал бойкотировать голосование. 28 января в России и за границей прошла "Забастовка избирателей". Где-то акции были согласованы, в других городах – нет. Тем не менее на улицы вышли тысячи людей, сотни были задержаны. МВД России сообщило, что в итоге были составлены 175 протоколов об административных правонарушениях, их направят в суды.

На митингах, как и в прошлом году, было много студентов и школьников. У некоторых из них после участия в акциях начались проблемы. Например, в Новочебоксарске ученика гимназии №6 Вадима после задержания на митинге заставили писать объяснительную на имя директора. На аудиозаписи, опубликованной командой "Открытой России", классная руководительница в беседе со школьником сказала, что ее "аж прямо отругали" из-за акции протеста. Она посоветовала Вадиму "не лезть в политику", потому что он "еще маленький", и заявила, что бойкот выборов – "это экстремизм". Одна из учительниц спросила у школьника, смотрит ли он телевизор и видит ли, "что творится на Украине?".

Ученица 11-го класса одной из школ в Старом Осколе, волонтер штаба Навального Саша Р. в своем телеграм-канале написала, что после митинга ей пришлось разговаривать с социальным педагогом. Вот как выглядел этот диалог:

– Все равно ты ничего не изменишь. – Одна я не изменю, а много таких смогут

– Зачем ты туда пошла?

– Выразить свою гражданскую позицию.

– Какая гражданская позиция? Ты несовершеннолетняя, ты голосовать не можешь. Позицию свою сможешь выразить, когда у тебя в руках будет бюллетень.

– Я и сейчас могу, я гражданка РФ. Хотите, паспорт покажу? Значит, и в 17 лет могу выражать свою позицию, почему нет?

– Все равно ты ничего не изменишь.

– Одна я не изменю, а много таких смогут.

– Нет, не сможете, вы несовершеннолетние.

В Старом Осколе на "Забастовку избирателей" пришло около 60 человек. В интервью Радио Свобода Саша рассказала, что это был скорее не митинг, а прогулка. Несколько человек организовали одиночные пикеты, другие стояли с красными шариками и буквой "Н" на них. Почти никто из участников не был задержан во время акции. Единственным задержанным оказался координатор штаба Навального в Старом Осколе, но позже его отпустили без составления протокола.

Однако после митинга маме Саши позвонил следователь и пытался "опросить" насчет участия дочери в акции. Позже он хотел получить согласие на то, чтобы "опросить" саму школьницу. Женщина отказалась это делать. Тем не менее Саша дважды беседовала с социальным педагогом:

– Как мне объяснили, полиция позвонила инспектору по делам несовершеннолетних, те связались с социальным педагогом в школе. У меня спрашивали, что я делала на этой прогулке в воскресенье, какие плакаты держала…

– Что там было написано?

– На плакате была нарисована траурная ленточка на 31-й статье Конституции. Но я с ним не ходила, а по просьбе знакомого держала несколько минут.

Саша объяснила, что первый разговор она записывала на диктофон. Во время второй беседы ее убедили удалить запись. На вопрос Радио Свобода, зачем она это сделала, девушка ответила, что "не хочет конфликтовать с администрацией школы", которая в этой ситуации встала на ее сторону.

– Как в школе относятся к твоей деятельности в штабе Навального?

– Мне повезло. Мой классный руководитель всегда знала, что я хожу в штаб, занимаюсь волонтерской деятельностью. И никогда не было, чтобы меня вызывали к завучу или директору и говорили: "Ай-ай-ай, так нельзя". Администрация не нарушает закон и не занимается политической пропагандой или антипропагандой. Сама ситуация, которая произошла, типична. Давят на администрацию школы, ей приходится давить на учеников. Но они не пытались меня переубедить. Просто посоветовали быть осторожнее, объяснили, почему наш завуч бегала по площади и ловила учеников. Когда речь зашла о том, что в школу может прийти полиция, в школе сказали, что моих родителей вызывать не будут.​

Это не митинг. Митинг – это когда стоят, кричат, а у нас тут нет аппаратуры

​Саша пояснила, что во время прогулки к ней и ее друзьям действительно подошла завуч школы. Как позже объяснили школьнице, отправить педагога на прогулку было инициативой управления образования. На видеозаписи, опубликованной одним из волонтеров Навального, слышно, что завуч интересуется, что делают школьники днем на улице:

– Так, что вы здесь делаете?

– Гуляем, смотрим, что тут происходит.

– А что за "Команда Навального"? (указывает на значок на куртке).

– Раздавали значки, я взяла.

– А что ты здесь делаешь?

– Просто гуляю…

– Понятно. А родители знают?

– О том, что мы гуляем? В два часа дня в воскресенье? Ну естественно, мои родители знают, что я гуляю.

– Что вы на митинге.

– Это не митинг. Митинг – это когда стоят, кричат, а у нас тут нет аппаратуры.

Это не первая акция сторонников Навального, организованная в Старом Осколе. Саша рассказала, что ранее они собирались 26 марта, 12 июня и 7 октября. Однако проблем у нее не было. Тем не менее и сейчас девушка не собирается прекращать работать волонтером в штабе.

– Как ты относишься к Навальному как к человеку и политику?

– Многие к Навальному относятся как к иконе или идолу. Но к нему всегда были вопросы и будут. И не все моменты в его политике, предвыборной программе я считаю корректными. Но в целом – это тот человек, за которым бы я пошла.​

Сам политик, увидев твит девушки, написал, что она "молодец". Многие пользователи Твиттера также высказались в ее поддержку.​