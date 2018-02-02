Ушел в отставку начальник колонии, о пытках в которой рассказал Дадин

Ушел в отставку начальник сегежской колонии, на пытки в которой жаловался оппозиционный активист Ильдар Дадин. В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что Сергей Коссиев покинул свой пост в связи с достижением пенсионного возраста.

В апреле минувшего года стало известно, что от Коссиева потребовали устранить нарушения, на которые пожаловались трое заключенных колонии. Они рассказали, что руководство исправительного учреждения незаконно отказалось удостоверить оформленные ими доверенности на адвокатов. Один из осужденных Коба Шургая также рассказывал, что его избивали сотрудники исправительного учреждения.

В конце 2016 года Ильдар Дадин, отбывавший в сегежской колонии часть срока по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий, рассказал, что к нему применяли пытки. По словам активиста, Сергей Коссиев лично участвовал в избиениях.

После заявления Дадина в колонии прошли проверки. Представители ФСИН утверждали, что не нашли доказательств применения насилия к осужденному.