СМИ: строительство ТЭС в Крыму подорожало на 3 миллиарда рублей

Стоимость строительства электростанций в Крыму предложили увеличить на 3,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо министра энергетики Александра Новака. В нем говорится, что дочернему предприятию "Ростеха" не хватает денег на запуск турбин и собственные расходы. Сейчас на строительство уже выделили 71 миллиард рублей.

Немецкий концерн Siemens утверждает, что Россия доставила турбины на аннексированный полуостров в обход санкций, и требует вернуть оборудование. Российская сторона подала встречный иск, в котором требуют признать недействительными пункты договора, касающиеся места использования турбин. Арбитражный суд Москвы оба иска отклонил.

О поставке четырех газовых турбин Siemens для строящихся в Севастополе и Симферополе ТЭС стало известно в начале июля. После этого концерн прекратил поставки оборудования российским компаниям, которые подконтрольны Кремлю, а Евросоюз расширил санкции в отношении России.