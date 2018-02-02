Правозащитник из Коми обжаловал запрет "Смерти Сталина"

Правозащитник из Коми Эрнест Мезак обжаловал решение министерства культуры об отзыве прокатного удостоверения у фильма "Смерть Сталина". Соответствующий иск подан в Сыктывкарский городской суд.

В иске, в частности, отмечается, что российский Минкульт нарушил статью 10 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует свободу выражения мнений и право на получение информации культурно-развлекательного характера.

В интервью радиостанции "Эхо Москвы" Мезак отметил, что положение о выдач прокатных удостоверений, на которое ссылается Минкульт, не может быть применено. Правозащитник утверждает, что этот документ разрешает отзывать прокатное удостоверение у картин только после начала проката. "Кроме того, основанием для отзыва должно быть наличие в фильме информации, распространение которой запрещается российским законодательством", - сказал Мезак.

Он также отметил, что у министерства не было достоверных сведений о том, что фильм может содержать запрещённую информацию, так как фильм был направлен на дополнительную экспертизу.

Ранее о намерениии намерена подать в суд на Министерство культуры России из-за отмены показа фильма "Смерть Сталина" заявила общественная организация российских кинематографистов "КиноСоюз".

Комедия британского режиссёра Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" рассказывает о борьбе за власть в СССР после смерти генерального секретаря в 1953 году. Изначально картина получила прокатное удостоверение, однако 23 января Министерство культуры отменило показ, объяснив это обращением "группы юристов", которые увидели в фильме признаки экстремизма и сочли, что он оскорбляет память погибших.

В ведомстве также заявляли, что предлагали прокатчику перенести премьеру на полгода в связи с годовщиной Сталинградской битвы.