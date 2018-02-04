Новости других миров. Выпуск 11

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон

1. Бойтесь китайцев, дары приносящих. Скандал недели, а то и года, в Африке и Азии: газета Le Monde выяснила, что здание штаб-квартиры Африканского союза в Аддис-Абебе, построенное Китаем в 2012 году как подарок этой организации, буквально нашпиговано жучками, отправляющими информацию о том, что там происходит, на сервер в Шанхай. Обнаружилось это совсем недавно, потому что сотрудники обратили внимание на необычно высокую загрузку компьютерной сети между полуночью и двумя ночи, когда в здании почти никто не работал. Произошло это накануне очередного саммита Африканского союза, проходившего 28-29 января. В результате в преддверии саммита приглашенные из Алжира специалисты по компьютерной безопасности пытались найти и демонтировать все установленные в здании подслушивающие устройства. Удалось ли им это — открытый вопрос. Власти КНР, разумеется, всё отрицают.

2. Новый жанр рецензий на Амазоне: учёные пишут о том, как используют бытовые предметы в своей научной работе. Рецензии можно найти в Твиттере по тэгу #reviewforscience. 99% рецензий от биологов. Например, на межзубные щетки: "Замечательно подходят для выковыривания мозгов из черепов маленьких птичек"

Или на пластиковый кувшин: "Идеальный диаметр для размещения большого гуся в целях взвешивания".

Есть и от физиков — на бумагу для упаковки мяса: "Замечательно подходит для регистрации обратного рассеивания высокомощных инфракрасных лазеров. Луч «выжигает» бумагу, оставляя на ней карту своего профиля".

Те, кто знает английский, могут продолжить чтение сами. Читать можно бесконечно.

3. В последнее время многие пишут о несовместимости науки и религии. Вот вам доказательство обратного – профессор с кафедры исследования коммуникаций Университета Лугано Петер Шульц в своей работе 2001 года «Субъективность с точки зрения семиотики» целыми кусками заимствовал, не указывая авторства, эссе покойного Папы римского Иоанна Павла II «Субъективность и неупрощаемость в человеке». Обнаружилось это в апреле 2017 года, а наружу вышло только сейчас. Университет, не оспаривая фактически дословное совпадение пассажей из научной статьи и речи Папы, заявляет, что профессора травят завистники. Научная общественность в шоке.

4. Гражданин России неудачно занялся банджи-джампингом в столице азиатского игорного бизнеса Макао. После прыжка с телебашни он повис на канате в воздухе на высоте 55 метров над землей и провисел так более часа при температуре 6 градусов Цельсия, пока его не сняли оттуда пожарные и не отвезли в больницу с онемением ног и признаками переохлаждения. Имя неизвестного героя местная пресса не называет.

5. Массовые протесты исламской диктатуры в Иране, похоже, подавлены, но индивидуальные протесты продолжаются. В последние дни протестуют женщины, и протестуют они против обязанности носить головные платки. Женщины просто выходят на улицу, встают на какое-то возвышение и снимают платок с головы. Это происходит по всей стране. Только в Тегеране полиция арестовала уже 29 женщин, но протесты только расширяются.

На этом видео девушка снимает платок прямо перед базой басиджи - исламской полиции нравов.

А на этом против хиджаба протестует пожилая женщина с клюкой

6. Две обнадеживающие новости медицины. Во-первых, японские и австралийские ученые придумали анализ крови, позволяющий предсказать возможность развития синдрома Альцгеймера за 30 лет до появления его первых симптомов. Точность анализа составляет 90%. Во-вторых, исследователи из американского Стенфордского университета обнаружили, что если вколоть два определенных иммуностимулятора в раковую опухоль мыши, T-лейкоциты уничтожают не только саму опухоль, но и все её метастазы, включая самые удалённые. Клинические тесты на людях уже начались.

7. Но есть и тревожные новости. Интернет-гуру часто советуют использовать комбинацию анонимайзера Tor и биткоина, чтобы сохранить анонимность при платежах в интернете. Оказывается, это только иллюзия защиты. Более того, тот факт, что информация обо всех биткоин-платежах публична и хранится вечно, может помочь раскрыть личность плательщиков. Ученым из Университета Катара, анализируя информацию о платежах в блокчейне, удалось найти в соцсетях личную информацию 125 пользователей секретных Tor-сервисов. Подробности по ссылке.

8. И даже ещё более тревожные. Все знают, что за Великим китайским файрволом нельзя общаться на политические темы — если, конечно, вы не прославляете мудрость Коммунистической партии. Но теперь китайские власти решили, что этого недостаточно, и начали массово блокировать блоги, публикующие светскую хронику, причем не только личные, но и аккаунты известных глянцевых журналов, как чисто китайских, так и местных версий западных, например FHM и Harper’s Bazaar. Пользователи и пользовательницы WeChat и Weibo (китайские аналоги запрещенных в стране WhatsApp и Твиттера) рыдают в подушку, китайская партийная пресса торжествует: «Эти контент-провайдеры известны своими вульгарными материалами и не отражают базовых ценностей социализма. Их закрытие — победа для распространения позитивной энергии в интернете!» Действительно, куда уж позитивнее. Хороший китаец должен не читать в сети сплетни из жизни кинозвезд, а учить наизусть мудрые изречения председателя Си! Смех смехом, но возможно, это взгляд в будущее российского интернета.

9. В цивилизованных странах даже бараны цивилизованные. Пражанин выложил в Фейсбук видео, на котором стадо муфлонов ждет зеленого сигнала светофора, чтобы перейти улицу рядом с одним из городских лесопарков, и снабдил его тэгом #муфлонпереходитназеленыйбудькакмуфлон.

10. И на закуску — трое британских паркурщиков сняли видео о том, как они прыгают по крышам гонконгских небоскребов. Сердечникам и беременным не смотреть, самим без многолетней подготовки не пробовать.