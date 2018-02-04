Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Мир

Новости других миров. Выпуск 11

Ритуал соблазнения Африканского союза, кенийский художник Майкл Сои

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.
Уильям Гибсон

1. Бойтесь китайцев, дары приносящих. Скандал недели, а то и года, в Африке и Азии: газета Le Monde выяснила, что здание штаб-квартиры Африканского союза в Аддис-Абебе, построенное Китаем в 2012 году как подарок этой организации, буквально нашпиговано жучками, отправляющими информацию о том, что там происходит, на сервер в Шанхай. Обнаружилось это совсем недавно, потому что сотрудники обратили внимание на необычно высокую загрузку компьютерной сети между полуночью и двумя ночи, когда в здании почти никто не работал. Произошло это накануне очередного саммита Африканского союза, проходившего 28-29 января. В результате в преддверии саммита приглашенные из Алжира специалисты по компьютерной безопасности пытались найти и демонтировать все установленные в здании подслушивающие устройства. Удалось ли им это — открытый вопрос. Власти КНР, разумеется, всё отрицают.

2. Новый жанр рецензий на Амазоне: учёные пишут о том, как используют бытовые предметы в своей научной работе. Рецензии можно найти в Твиттере по тэгу #reviewforscience. 99% рецензий от биологов. Например, на межзубные щетки: "Замечательно подходят для выковыривания мозгов из черепов маленьких птичек"

Или на пластиковый кувшин: "Идеальный диаметр для размещения большого гуся в целях взвешивания".

Есть и от физиков — на бумагу для упаковки мяса: "Замечательно подходит для регистрации обратного рассеивания высокомощных инфракрасных лазеров. Луч «выжигает» бумагу, оставляя на ней карту своего профиля".

Те, кто знает английский, могут продолжить чтение сами. Читать можно бесконечно.

3. В последнее время многие пишут о несовместимости науки и религии. Вот вам доказательство обратного – профессор с кафедры исследования коммуникаций Университета Лугано Петер Шульц в своей работе 2001 года «Субъективность с точки зрения семиотики» целыми кусками заимствовал, не указывая авторства, эссе покойного Папы римского Иоанна Павла II «Субъективность и неупрощаемость в человеке». Обнаружилось это в апреле 2017 года, а наружу вышло только сейчас. Университет, не оспаривая фактически дословное совпадение пассажей из научной статьи и речи Папы, заявляет, что профессора травят завистники. Научная общественность в шоке.

4. Гражданин России неудачно занялся банджи-джампингом в столице азиатского игорного бизнеса Макао. После прыжка с телебашни он повис на канате в воздухе на высоте 55 метров над землей и провисел так более часа при температуре 6 градусов Цельсия, пока его не сняли оттуда пожарные и не отвезли в больницу с онемением ног и признаками переохлаждения. Имя неизвестного героя местная пресса не называет.

5. Массовые протесты исламской диктатуры в Иране, похоже, подавлены, но индивидуальные протесты продолжаются. В последние дни протестуют женщины, и протестуют они против обязанности носить головные платки. Женщины просто выходят на улицу, встают на какое-то возвышение и снимают платок с головы. Это происходит по всей стране. Только в Тегеране полиция арестовала уже 29 женщин, но протесты только расширяются.

На этом видео девушка снимает платок прямо перед базой басиджи - исламской полиции нравов.

А на этом против хиджаба протестует пожилая женщина с клюкой

6. Две обнадеживающие новости медицины. Во-первых, японские и австралийские ученые придумали анализ крови, позволяющий предсказать возможность развития синдрома Альцгеймера за 30 лет до появления его первых симптомов. Точность анализа составляет 90%. Во-вторых, исследователи из американского Стенфордского университета обнаружили, что если вколоть два определенных иммуностимулятора в раковую опухоль мыши, T-лейкоциты уничтожают не только саму опухоль, но и все её метастазы, включая самые удалённые. Клинические тесты на людях уже начались.

7. Но есть и тревожные новости. Интернет-гуру часто советуют использовать комбинацию анонимайзера Tor и биткоина, чтобы сохранить анонимность при платежах в интернете. Оказывается, это только иллюзия защиты. Более того, тот факт, что информация обо всех биткоин-платежах публична и хранится вечно, может помочь раскрыть личность плательщиков. Ученым из Университета Катара, анализируя информацию о платежах в блокчейне, удалось найти в соцсетях личную информацию 125 пользователей секретных Tor-сервисов. Подробности по ссылке.

8. И даже ещё более тревожные. Все знают, что за Великим китайским файрволом нельзя общаться на политические темы — если, конечно, вы не прославляете мудрость Коммунистической партии. Но теперь китайские власти решили, что этого недостаточно, и начали массово блокировать блоги, публикующие светскую хронику, причем не только личные, но и аккаунты известных глянцевых журналов, как чисто китайских, так и местных версий западных, например FHM и Harper’s Bazaar. Пользователи и пользовательницы WeChat и Weibo (китайские аналоги запрещенных в стране WhatsApp и Твиттера) рыдают в подушку, китайская партийная пресса торжествует: «Эти контент-провайдеры известны своими вульгарными материалами и не отражают базовых ценностей социализма. Их закрытие — победа для распространения позитивной энергии в интернете!» Действительно, куда уж позитивнее. Хороший китаец должен не читать в сети сплетни из жизни кинозвезд, а учить наизусть мудрые изречения председателя Си! Смех смехом, но возможно, это взгляд в будущее российского интернета.

9. В цивилизованных странах даже бараны цивилизованные. Пражанин выложил в Фейсбук видео, на котором стадо муфлонов ждет зеленого сигнала светофора, чтобы перейти улицу рядом с одним из городских лесопарков, и снабдил его тэгом #муфлонпереходитназеленыйбудькакмуфлон.

10. И на закуску — трое британских паркурщиков сняли видео о том, как они прыгают по крышам гонконгских небоскребов. Сердечникам и беременным не смотреть, самим без многолетней подготовки не пробовать.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG