Суд отклонил иск шестерых атлетов из России к МОК

Федеральный суд в Швейцарии отклонил иск шестерых российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету (МОК) на отказ в выдаче им приглашений на зимние Олимпийские игры в Южной Корее. Об этом сообщает спортивный портал Insidethegames со ссылкой на источник в МОК.

Иск подавали биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых, конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев и шорт-трекистка Татьяна Берегулина. Все шестеро ранее были уличены в применении допинга в своей карьере, но к настоящему моменту сроки их дисквалификации закончились, отмечает Insidethegames.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне 1 февраля отменил пожизненное отстранение 28 россиян от Олимпийских игр. Ранее МОК дисквалифицировал их из-за нарушений антидопинговых правил на Играх в Сочи. Ограничения против еще 11 атлетов оставили в силе. Но вместо пожизненной дисквалификации они пропустят только соревнования в Южной Корее. МОК в ответ решил подать апелляцию в федеральный суд Швейцарии. Решение МОК поддержало Всемирное антидопинговое агентство.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. В итоге было зарегистрировано 169 атлетов.