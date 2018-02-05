В Москве и области из-за сильного снегопада затруднено движение

В Москве и Московской области в результате сильного снегопада оказалось затруднено движение транспорта. В столице и на ведущих в нее магистралях в понедельник были зафиксированы пробки в 7 баллов. Также сообщается о сбоях в работе общественного транспорта. Пригородные электрички утром ходили с опозданиями.

В ликвидации последствий снегопада участвуют не только работники коммунальных служб, но и военные. Городские власти заявили, что на улицы вышла вся техника, которая имеется в их распоряжении. При этом в мэрии ситуацию назвали чрезвычайной.

По данным информационных агентств, в московских аэропортах задержаны более ста рейсов, а транспортное сообщение с ними также затруднено из-за пробок.

Синоптики назвали снегопад, который начался в Центральном округе 3 февраля беспрецедентным, а Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности (сейчас он понижен до желтого). Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за его последствий погиб один человек, еще как минимум пять получили ранения. О других пострадавших пока не сообщается.