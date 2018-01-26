Суд отстранил мэра Махачкалы Мусу Мусаева от должности

Суд города Ессентуки отстранил от должности мэра Махачкалы Мусу Мусаева. Об этом сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.

На прошлой неделе Мусаев был арестован на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следователей, в марте 2016 года бывший мэр Махачкалы передал компании "АСПК" участок земли, находящейся в собственности у республики Дагестан, за плату в миллион рублей. Ущерб от действий Мусаева оценивается в 80 миллионов рублей.

В доме и на рабочем месте бывшего мэра прошли обыски. Сын Мусаева в настоящее время является обвиняемым по делу о нападении на сотрудника полиции.