Полиция ловит активистов Навального. Фильм "Задержаны в Петербурге"

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Эпизод документального сериала Радио Свобода #выборы2018 – в проекте "Признаки жизни"
Как полиция отлавливала активистов Навального в Петербурге перед акцией "Забастовка избирателей" 28 января. Фильм Антуана Каттина.
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