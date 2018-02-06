В Ханты-Мансийске вынесен приговор по делу о гибели детей в аварии

Ханты-Мансийский районный суд приговорил к реальным срокам четверых обвиняемых по делу об аварии, в которой погибли 12 человек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Водитель грузовика, столкнувшегося с автобусом на трассе Ханты-Мансийск – Тюмень 4 декабря 2016 года, приговорен к 6 годам и 9 месяцам колонии. Меньше сроки – до полутора лет – получили представитель перевозчика, водитель автобуса и директор детской спортивной школы "Сибиряк", воспитанники которой погибли в аварии.

Среди жертв автокатастрофы было десять детей, которые вместе с тренерами возвращались с соревнований по спортивной акробатике. По версии следствия, их перевозили с серьезными нарушениями, а участники ДТП грубо нарушили правила.