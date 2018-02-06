Путин зарегистрирован в качестве кандидата в президенты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала действующего президента страны Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства в марте 2018 года.

Помимо Путина в выборах президента намерены участвовать Ксения Собчак от партии "Гражданская инициатива", выдвинутый партией "Яблоко" Григорий Явлинский, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов от Партии роста, Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза" и Максим Сурайкин от партии "Коммунисты России". Как ожидается, все они также будут допущены к участию в выборах. ЦИК уже отчитался, что брак в собранных этими кандидатами подписях не превышает 5 процентов.

Еще двое кандидатов в президенты – лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый от КПРФ Павел Грудинин – освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий. Они уже зарегистрированы.

В выборах президента России также собирался участвовать оппозиционер Алексей Навальный, однако ему отказали в регистрации. Политик после этого призвал к забастовке избирателей. Первые акции прошли 28 января. В них участвовали тысячи человек в десятках городов России.