Суд арестовал временного главу правительства Дагестана Гамидова

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал временного председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его заместителей – Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования республики Шахабаса Шахова.

Высокопоставленные дагестанские чиновники были задержаны 5 февраля. Во вторник им официально предъявили обвинения по статье о "мошенничестве" в связи с хищением бюджетных средств. Ущерб от действий чиновников, по версии следствия, составил почти 100 миллионов рублей. Сами арестованные отвергают обвинения.

После задержаний в Дагестане временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Васильев отправил правительство региона в отставку. Пост арестованного Гамидова временно занял его заместитель Анатолий Карибов. Во вторник Васильев предложил назначить на должность премьер-министра Дагестана Артема Здунова, который в настоящее время занимает пост министра экономики Татарстана.

Васильев был назначен временным главой Дагестана в сентябре прошлого года. До этого он руководил фракцией "Единой России" в Государственной думе. После назначения в Дагестан Васильев пообещал провести в регионе проверки с участием московских следователей. В Кремле задержания дагестанских чиновников назвали "системной работой".

РБК со ссылкой на источники пишет, что Васильев "хочет изменить либо внедрить новые правила игры, по которым должны жить элиты региона", и "сильно ориентируется на Татарстан", поскольку "качество кадров" в самом Дагестане, по его мнению, низкое.