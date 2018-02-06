Бывшего калининградского депутата признали политзаключенным

Правозащитный центр "Мемориал" признал политическим заключенным бывшего депутата Калининградской областной Думы и главного редактора газеты "Новые колеса" Игоря Рудникова. Заявление опубликовано на сайте центра.

Рудников был арестован в ноябре 2017 по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. Следователи считают, что журналист требовал три миллиона рублей от главы Следственного комитета города Калининград. В обмен Рудников якобы обещал прекратить публиковать материалы, направленные против главы ведомства в газете "Новые колеса".

Правозащитники считают, что дело против Рудникова "является политически мотивированным и основано на крайне слабой доказательной базе", и требуют немедленно освободить обвиняемого.

В марте 2016 на Рудникова было совершено покушение. Нападавшие нанесли ему три ножевых ранения и скрылись с места преступления. Позже один из преступников был задержан, им оказался бывший сотрудник полиции.