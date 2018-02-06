Макрон против fake news. Журналистов обяжут "сотрудничать с государством"

Насколько президент Франции Эммануэль Макрон уподобляется российскому президенту Владимиру Путину в стремлении контролировать средства массовой информации? 3 января 2018 года, выступая перед журналистами с новогодними пожеланиями, Макрон сообщил о подготовке проекта закона о борьбе с фальшивыми новостями. Спустя месяц министр культуры Франции Франсуаз Ниссен обнародовала некоторые детали будущего закона, работа над которым без особой огласки ведется с ноября прошлого года.

В интервью воскресному изданию Le Journal du dimanche Франсуаз Ниссен рассказала, что закон "О доверии информации" предусматривает новые требования к СМИ и соцсетям. Во-первых, таковые обязаны будут "сотрудничать с государством". Во-вторых, от них будут требовать полной прозрачности в том, что касается платного контента. Для нарушителей предусмотрена процедура принятия срочного судебного решения, с целью немедленного прекращения распространения ложной информации.

По словам министра культуры Франции, в определенных случаях это позволит судьям принимать решение о безотлагательном принятии превентивных мер. "Невыполнение обязательств, предусмотренных законом, повлечет санкции", отметила Ниссен и подчеркнула, что новый закон должен действовать особенно эффективно в предвыборный период, в случае распространения фальшивых сообщений. Касается это как классических СМИ, так и социальных сетей. "О какой свободе слова может идти речь, когда чистая монета подменяется фальшивой? То есть, когда правдивую информацию замещают фальшивые новости?" - считает министр Культуры Франции.

Газета Le Figaro в этой связи добавляет, что проект закона, сформулированный правительством Франции, уже готов и должен быть подан на рассмотрение Национального собрания (нижней палаты французского парламента) в марте, от имени парламентской фракции LREM (La République en Marche – "Вперед, Республика!", политическая партия, основанная Эммануэлем Макроном, РС). Согласно публикации, цель такой оперативной работы – обеспечить полную дееспособность нового законодательства в преддверии общеевропейских выборов 2019 года.

Этот законодательный механизм можно хвалить или критиковать, но именно его, судя по последним опросам общественного мнения, ждут большинство французских граждан, рассказывает в беседе с Радио Свобода Фарид Геам, специалист по вопросам общественной политики, автор исследования "Проверка фактов: ответ на кризис информации и демократии" (Le fact checking : une réponse à la crise de l'information et de la démocratie), опубликованного французским Фондом политических инноваций:

"По данным недавнего опроса, проведенного институтом социологических исследований Odoxa, 75 процентов французов считают фальшивые новости реальной проблемой. 79 процентов респондентов полагают, что новый закон, регулирующий и предупреждающий данное явление, является позитивной инициативой. Я, тем не менее, склоняюсь ко мнению, что законодательный путь в данном вопросе – не самый эффективный. Нужно доверять прессе, журналистам, их методам работы, их расследованиям и проводимой ими проверке фактов. Ведь это – основа журналистики. Я опасаюсь, что этот закон пробудит подозрения в отношении журналистов и приведет если не к цензуре, то к созданию сложностей и препятствий в их работе".

Нужно доверять прессе, журналистам, их методам работы, их расследованиям и проводимой ими проверке фактов

Когда Эммануэль Макрон сообщил о подготовке проекта закона по борьбе с "фейковыми" новостями, многие журналисты возмутились. По их мнению, подобный закон неизбежно ограничит свободу прессы и станет своего рода коллективным наказанием за прошлогодние компрометирующие публикации в ряде российских СМИ о тогда еще кандидате в президенты Франции. "Макрон-ликс", как прозвали во Франции эти публикации, существенно испортили отношения молодого президента и его аппарата с представителями СМИ, не только российских, но и французских. Некоторые обозреватели даже считают законопроект "О доверии информации" личной местью Макрона журналистам:

"Борьба против "фейк ньюз" должна быть настоящим дидактическим демаршем, ее нужно вести педагогическим, а не законодательным путем. И меня особенно беспокоит вопрос о том, какие этот закон предусматривает наказания. Пока можно только понять, что речь идет об определенных санкциях, но что именно подразумевается – не ясно. Каким образом можно наказать СМИ или соцсеть, будь то Твиттер, Фейсбук и другие, за распространение лживой информации? Будет ли это штраф, финансовое наказание? Будет ли это обязательная публикация опровержения и пояснения? На данный момент все очень расплывчато, хотя речь идет об аспекте, определяющем эффективность будущего закона".

Говоря о готовящемся законе, министр культуры Франсуаз Ниссен сказала, что он обяжет журналистов сотрудничать с государством. Сама эта фраза звучит странно в условиях демократии и свободы слова, и подходит больше для стран с авторитарным режимом, отмечает Фарид Геам:

"Ведь именно такую практику мы порицаем, говоря о диктатурах, когда упоминаем Северную Корею, когда во Франции обсуждают российские СМИ. Можно сказать, что таким образом свобода прессы будет только еще больше дискредитирована".

Второй аспект, о котором упомянула министр, касается обязательного оповещения о платном контенте. Если таким образом правительство пытается ограничить свободу действующих на территории Франции российских телеканалов и информационных агентств, то цель вряд ли будет достигнута – ведь, если исходить из подобного принципа, то под эти ограничения должны попасть все общественные СМИ, коих во Франции немало, продолжает собеседник Радио Свобода:

"Можно тогда сказать, что все каналы, вещающие под шапкой общественного телевидения "Франс ТВ" – "Франс Инфо", "Франс2", "Франс3", "ФрансО" – в той или иной мере являются рупорами государства. Но ведь это совершенно не так. Это – свободные СМИ, и тот факт, что они финансируются из общественного бюджета, не делает их менее серьезными. На мой взгляд, когда речь идет о платном контенте, подразумеваются в первую очередь те оплаченные анонсы, которые появляются на самых заметных местах в соцсетях, платный контент, который можно продвигать, например, в Твиттере. Во время предвыборных кампаний во Франции подобная практика уже являлась объектом ограничений и наказаний".

Нужно уметь отличать мнения от фактов. В любом случае, газета или телеканал всегда имеют свою редакционную линию

В первую очередь нужно будет проверить, как отразится новый закон на французских СМИ, считает Фарид Геам. "Думаю, что даже со своими собственными масс-медиа возникнет немало затруднений, не говоря уже о каких бы то ни было международных юридических разбирательствах", отмечает эксперт. По его мнению, во Франции, как и на Западе в целом, не существует полностью беспристрастных СМИ:

"Нужно уметь отличать мнения от фактов. В любом случае, газета или телеканал всегда имеют свою редакционную линию – то есть, занимают ту или иную идеологическую позицию. Ни для кого, например, не секрет, что Le Figaro придерживается правых взглядов, а Liberation - левых. СМИ всегда освещают события, расставляя акценты в соответствии с собственным видением вопроса. Это – один из необходимых элементов свободы прессы, и никакой закон этого никогда не изменит", говорит Фарид Геам. В своем исследовании для Фонда политических инноваций он анализирует направление в журналистике, известное под названием Data Journalism – журналистика данных:

"Это метод работы, основанный на фактах и статистике, и позволяющий проводить моментальную проверку той или иной информации", отмечает эксперт. Вместе с тем, по его словам, необходимо знать меру: факты не должны затмевать важную информацию, цель которой – донести до широкой публики тот или иной посыл. "Такой фактологический подход к журналистике важен с педагогической точки зрения: он позволяет сформировать критический взгляд на информацию, пробудить в гражданах бдительность и осторожность, а следовательно – и обеспечить более высокий уровень информированности", полагает Геам. Нельзя забывать, подчеркивает он, что границы между истиной информацией и пропагандой, правдивой и фальшивой новостью часто размыты:

"Границы размыты и находятся в постоянном движении, на фоне такого разнообразия СМИ и подходов. Думаю, законодателям будет очень сложно нарисовать четкие рамки, позволяющие отделить правду от лжи. Это – работа самих журналистов, прессы, и эту независимость необходимо уважать".

Комбинация человеческого интеллекта и технологического прогресса сегодня позволяет проверять информацию в реальном времени, говорит Фарид Геам. В своем исследовании он приводит пример алгоритма, позволяющего производить моментальную проверку политической речи на соответствие фактам. Первые тесты, по его словам, были успешно проведены во время президентских дебатов между Хилари Клинтон и Дональдом Трампом. В ближайшем будущем бегущая строка в нижней части экранов будет информировать телезрителей не только о курсах валют, о погоде и о последних событиях в мире, но и предоставлять им фактическую проверку любого политического заявления на соответствие реальности, обещает французский эксперт.

Вернуть доверие к информации можно скорее посредством таких инноваций, нежели путем ограничивающего законодательства, убежден Фарид Геам. Юридические рамки необходимы, говорит он, но они уже существуют, и гарантируют, с одной стороны, полную свободу прессы, а, с другой, защиту от диффамации и наказания в случае распространения фальшивой информации.