В московский штаб Навального пришли активисты SERB и полицейский

В московский штаб оппозиционера Алексея Навального пришли члены прокремлевского движения SERB. Об этом у себя в твиттере сообщил соратник политика Олег Снов.

На видеозаписи, которую опубликовал активист, видно, что в штабе также находится сотрудник полиции. Члены SERB обвиняют сторонников Навального в незаконной агитации, показывая сержанту плакаты, посвященные предвыборной кампании оппозиционера.

Алексей Навальный в прошлом году провел агитационное турне по России, но не был зарегистрирован кандидатом на выборах из-за судимости по делу "Кировлеса". После этого он призвал к "Забастовке избирателей", в рамках которой по всей стране прошли акции протеста.

Ранее Навальный обвинил активистов SERB в нападении на него с зеленкой у входа в офис Фонда борьбы с коррупцией.