Следствие проверяет Навального после рапорта полицейского о побоях

Следственный комитет России проводит проверку в отношении Алексея Навального после рапорта полицейского о том, что оппозиционер якобы ударил его ногой в колено во время задержания на акции 28 января в Москве.

На своем канале на YouTube Навальный уточнил, что рапорт ему показали следователи в ходе беседы, которая состоялась во вторник.

В понедельник полицейские пришли в квартиру к Алексею Навальному и вручили ему две повестки на допрос. Они пояснили, что оппозиционера и его сторонников подозревают в применении насилия к представителям власти.

28 января во многих городах России прошла акция "Забастовка избирателей", в которой участвовали тысячи человек. Алексей Навальный в тот день был задержан на акции в центре Москвы и отпущен под обязательство явиться в суд.