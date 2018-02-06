В Петербурге и Чите задержали волонтеров Навального

В Чите двое волонтеров штаба Алексея Навального задержаны за раздачу листовок. Сторонники оппозиционера пишут, что активистов отвезли в отдел полиции для установления личности.

Правозащитный портал "ОВД-Инфо" также сообщает о задержании сторонника Навального в Петербурге. Евгений Мусин участвовал в "Забастовке избирателей" 28 января. Полицейские не сообщили ему суть обвинения.

Накануне суд Астрахани оштрафовал двоих волонтеров, которые раздавали листовки в поддержку "Забастовки избирателей" и были задержаны 20 января. Их признали виновными в нарушении правил ведения агитации, передает "Кавказский узел".

Самого Алексея Навального вызвали на допрос в связи с его задержанием на акции в Москве. Оппозиционера и его сторонников подозревают в причастности к нападению на полицейских.

Акция "Забастовка избирателей" прошла 28 января в десятках городов России. Сообщалось, что по всей стране задержали 371 участника митингов и шествий. Алексей Навальный призвал к акциям протеста после того, как Центризбирком не допустил его до участия в президентских выборах из-за судимости по "делу Кировлеса".