ЦИК завершает регистрацию кандидатов на пост президента России

Центральная избирательная комиссия 8 февраля завершит регистрацию кандидатов на должность президента России. После этого будет сформирован список для избирательного бюллетеня. Очередность кандидатов будет определена алфавитным порядком.

Первым на выборах зарегистрировался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, после него – выдвинутый от КПРФ Павел Грудинин. Оба освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий. 6 февраля Центризбирком зарегистрировал кандидатом действующего президента России Владимира Путина.

Днём позднее – 7 февраля – удостоверения кандидатов также выдали предпринимателям Сергею Бабурину ("Российский общенародный союз") и Борису Титову ("Партия Роста"), а также Григорию Явлинскому ("Яблоко"). О решении ЦИК в отношении Максима Сурайкина от партии "Коммунисты России" и телеведущей Ксении Собчак, выдвинутой от партии "Гражданская инициатива", объявят позднее.

В выборах президента России также собирался участвовать оппозиционер Алексей Навальный, однако ему отказали в регистрации из-за непогашенной судимости по делу Кировлеса. Политик после этого призвал к бойкоту голосования – так называемой "забастовке избирателей". Первые акции прошли 28 января. В них участвовали тысячи человек в десятках городов России.