Хабаровск: бывший министр осужден из-за домов для сирот

Бывшего министра строительства Хабаровского края приговорили к пяти с половиной годам колонии по обвинению в растрате средств на строительство жилья для детей-сирот. Об этом сообщает агентство ТАСС, не называя имя чиновника.

По данным хабаровских СМИ, речь идет об Андрее Попове. По версии следствия, с 2013 по 2014 годы он неправомерно заключал со строительной фирмой контракты на возведение домов для детей-сирот и инвалидов. При этом министерство не следило за тем, как подрядчик выполнял свои обязательства.

Издание DVHAB.ru сообщает, что сироты и молодые семьи смогли получить ключи от квартир только в начале минувшего года. Директор строительной фирмы, с которой Попов заключал контракты, был осужден на 4 года колонии.