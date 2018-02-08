Спортивный арбитраж отказался рассматривать апелляции россиян

Выездной спортивный арбитраж в Пчёнчхане отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету (МОК). Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте спортивного арбитражного суда.

Арбитры постановили, что выездное отделение суда не имеет юридических полномочий для принятия решения по апелляциям. То же самое касается апелляций семерых российских врачей и тренеров. Все они оспаривали свое отстранение от Олимпийских игр.

Спортивный арбитражный суд рассматривает иски 45 российских спортсменов с требованием обязать МОК выдать им приглашения для участия в Олимпиаде в Южной Корее. Ожидается, что решение суда будет обнародовано 9 февраля.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. В итоге для участия в Играх было зарегистрировано 169 атлетов.