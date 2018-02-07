Суд принял жалобу 15 россиян, которых МОК не допустил до Олимпиады

Расположенный в южнокорейском Пхёнчхане филиал Спортивного арбитражного суда принял к рассмотрению жалобу 15 россиян, которых Международный олимпийский комитет отказался пригласить на зимние Олимпийские игры.

Изначально сообщалось, что жалоба 13 атлетов и двоих тренеров будет рассмотрена в среду. Тогда же арбитраж должен был вынести вердикт в связи с обращением еще 32 российских спортсменов, которые накануне обжаловали недопуск к Олимпиаде. Позднее стало известно, что заседание перенесено на четверг.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. В итоге было зарегистрировано 169 атлетов.