МВД РФ: северокорейским рабочим сократили срок пребывания

Срок пребывания рабочих из КНДР в России сократили до одного года в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Но из страны их никто не высылает. Об этом заявили сегодня в Министерстве внутренних дел России. Представитель МВД добавил, что многие северокорейские рабочие просят предоставить им временное убежище в России.

Накануне о начале высылки северокорейских рабочих заявил посол России в КНДР Александр Мацегора. Он пожаловался, что это может негативно повлиять на экономику Дальнего Востока. Там работают около 12 тысяч граждан Северной Кореи.

В конце января Госдепартамент США обвинил Россию в невыполнении требований резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР. Представитель ведомства Хизер Нойерт ссылалась на сообщения о том, что Северная Корея торговала углем в обход санкций ООН, используя Россию как транзитную страну.

В прошлом году правозащитники из международной организации Human Rights Watch рассказали, что граждане Северной Кореи работали на строительстве стадиона в Санкт-Петербурге. Их, по данным правозащитников, вынуждали переводить заработанные деньги правительству КНДР. Обвинения в нарушении прав рабочих в Москве тогда отвергли.

В конце декабря 2017 года Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Северной Кореи в ответ на очередные ракетные испытания Пхеньяна. Согласно новым ограничениям, объемы экспорта нефтепродуктов в КНДР уменьшатся на 85%, а северокорейские рабочие должны вернуться из-за границы на родину до конца 2019 года.