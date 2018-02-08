В России для криптоинвесторов создадут службу психологической помощи

В России для криптоинвесторов создали службу экстренной психологической помощи. Как сообщает газета "Коммерсант", такие услуги предлагает одна из компаний, занимающихся покупкой и продажей криптовалюты. Новую службу запустили в связи с резким падением курса криптовалют.

В конце декабря прошлого года стоимость самой известной криптовалюты – биткоина – впервые превысила 20 тысяч долларов. За резким скачком последовало падение электронной валюты. 6 февраля стоимость биткоина упала ниже отметки в 6 тысяч долларов.

Помимо биткоина теряют свою цену и другие криптовалюты. Это связывают с усилением контроля над оборотом цифровых валют в разных странах, в частности в Китае и Южной Корее. Общая стоимость рынка криптовалют потеряла за последний месяц свыше 500 миллиардов долларов.