Стоимость биткоина опустилась ниже шести тысяч долларов

Стоимость криптовалюты биткоин 6 февраля опускалась ниже отметки в шесть тысяч долларов. За последний месяц курс самой популярной цифровой валюты упал на несколько тысяч долларов до ноябрьского уровня.

Помимо биткоина теряют свою цену и другие криптовалюты. Это связывают с усилением контроля над оборотом цифровых валют в разных странах, а также нежеланием инвесторов держать деньги в рискованных активах. Общая стоимость рынка криптовалют потеряла за последний месяц более 500 миллиардов долларов.

Резко упал и курс акций на биржах. Показатели американского индекса Dow Jones снизились на 4,6 процента. Это крупнейшее падение за семь лет. До этого акции почти непрерывно росли два года. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что рекордные показатели на биржах – это заслуга его экономической политики и налоговой реформы.

Вслед за падением в США снизились котировки на рынках в Азии и Европе. Так, японский индекс упал за ночь на 7 процентов. На европейских биржах стоимость акций снизилась приблизительно на три процента. По оценке агентства Bloomberg, 500 богатейших людей мира за день потеряли около 114 миллиардов долларов.