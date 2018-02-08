Приговор российскому спорту

Выездной спортивный арбитраж в Пхёнчхане отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету (МОК). Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте спортивного арбитражного суда.

Арбитры постановили, что выездное отделение суда не имеет юридических полномочий для принятия решения по апелляциям. То же самое касается апелляций семерых российских врачей и тренеров. Все они оспаривали свое отстранение от Олимпийских игр.

Спортивный арбитражный суд рассматривает иски 45 российских спортсменов с требованием обязать МОК выдать им приглашения для участия в Олимпиаде в Южной Корее. Ожидается, что решение суда будет обнародовано 9 февраля.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. В итоге для участия в Играх было зарегистрировано 169 атлетов.

Перспективы российских спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее обсуждают телерадиокомментатор Александр Шмурнов, спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.

Полная видеоверсия программы

Владимир Кара-Мурза-старший: Спортивный арбитражный суд рассмотрит иски 45 российских спортсменов с требованием обязать МОК выдать им приглашения для участия в Олимпиаде в Южной Корее.

Сегодня мы обсудим эту ситуацию со спортивным журналистом Александром Шмурновым.

Александр, насколько оскорбительна ситуация, когда в последний день перед соревнованиями сборная оспаривает свои права?

Александр Шмурнов: Почему оскорбительна? Я так понимаю, что это рабочий процесс. Ну, такая ситуация сложилась.

Владимир Кара-Мурза-старший: А так уже было с кем-нибудь?

Александр Шмурнов: Нет, так не было, чтобы решался вопрос на последних секундах. Но было гораздо хуже: когда не то что не допускали флаг и какие-то атрибуты, а просто национальные федерации полностью, Олимпийские комитеты были вычеркнуты из Олимпиады, потому что было доказано вмешательство государства, например. И не обязательно допинговое, а какое-то другое. Это вообще в спорте никак не поощряется. Такое бывало. Россия оказалась в редком, пограничном положении.

Владимир Кара-Мурза-старший: К нам подключился спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов.

Алексей, как вы считаете, оскорбительна ли эта ситуация? Или это в порядке вещей, как считает Александр?

Алексей Кузнецов: Нет, разумеется, это не в порядке вещей. Но это в основном связано с Россией. Поскольку ситуация так сложилась, что именно российская государственная власть (а это, на мой взгляд, доказанная вещь) поставила себя против фактически всего мирового спорта.

Сейчас только доказано, что президент страны Владимир Путин ничего не знал, ничего не ведал. И он на каждом шагу говорит свою телевизионную схему: "Чем вы докажете? Не вы ли это придумали?". А на самом деле, после того, что были наказаны, официально отстранены Нагорных, заместитель министра спорта, и министр спорта Виталий Мутко, в российском политическом раскладе следует Владимир Путин. Я думаю, что его ненаказанность заключается в каких-то политических вещах, дескать, нельзя наказывать президента. А я считаю, что это, безусловно, его вина.

Владимир Кара-Мурза-старший: Давайте послушаем, кто для официальных российских властей Григорий Родченков – герой или предатель. На этот вопрос наш коллега Мумин Шакиров попросил ответить президента Олимпийского комитета России Александра Жукова.

Александр Жуков: Комиссия Шмида дала исчерпывающую характеристику господину Родченкову и его коллегам, которые занимались (я по памяти вам процитирую) "распространением допинга, запрещенных препаратов среди российских спортсменов в целях материальной выгоды". Это первое.

Второе. Господин Родченков и его коллеги путем сокрытия положительных допинг-проб и также в целях получения материальной выгоды дальше осуществляли различные манипуляции с этими пробами.

Я считаю, что господин Родченков и его коллеги, которые в этом участвовали, нанесли огромный, колоссальный ущерб российскому спорту, российским спортсменам, многие из которых были лишены медалей прошлых Олимпийских игр, в целом российскому спорту и международному олимпийскому движению.

Владимир Кара-Мурза-старший: А насколько убедительно прозвучали слова главы Олимпийского комитета Александра Жукова?

Александр Шмурнов: На мой взгляд, он придерживается определенной позиции, которая выработана в кругах, вынужденных отвечать с точки зрения власти. Но я бы не стал сейчас говорить: это все ложь, а это все правда. Потому что, во-первых, все переплетено очень серьезно.

Во-вторых, мне хочется в позициях разных сторон в истории с российским олимпийским движением, с допингом искать хоть какой-то позитив. И МОК, на мой взгляд, последние три месяца этим занимался. Не поиском дальнейшего негатива, как еще больше прищучить, а поиском того, как можно попытаться, ну, если не сухим из воды выйти, то, что называется, начать по новой. Потому что Россия – это член Международного олимпийского движения, большой и серьезный, на протяжении 70 лет в тех или иных ипостасях завоевывающий много медалей, имеющий школы подготовки и так далее. Как можно вычеркивать большую часть мирового спорта?! Надо пытаться с ней сблизиться.

А говорить, что "это все Родченков дал", а потом он еще написал на это жалобу...

Владимир Кара-Мурза-старший: Сам на себя.

Александр Шмурнов: ...ну, это немножко смешно. Я так понимаю, что это вынужденная мера, чтобы попытаться уйти.

Но я в словах Жукова вижу хотя бы объединение через запятую "российский спорт" и "Международный олимпийский комитет", "Международное олимпийское движение".

А накануне я удивленно увидел - Лавров: "Запад не доказал вину". Вину не доказывает Запад, не доказывает Восток, Север и Юг. Вину доказывает всеобщая организация, частью которой является и Россия. Это не чужая организация, мы члены этой организации, хотим ими и дальше оставаться.

Ну, хоть что-то можно позитивное найти: "Наши спортсмены, наш спорт и олимпийское движение вместе получили урон". Ну, хотя бы так – вместе. Может быть, нам вместе идти дальше? Вот я чего хотел бы.

Владимир Кара-Мурза-старший: Алексей, по-прежнему отстранена сборная России от участия? Она должна выступать под нейтральными символами?

Алексей Кузнецов: Да. Я не знаю, можно ли это назвать отстранением России от Игр или какую-то еще формулировку придумать. Сборная России, как решено МОК, лишена флага, лишена герба и других атрибутов национальных. Но я хочу заметить, что МОК акцентировал ситуацию на том, что Олимпийские игры – это не соревнования стран, а это соревнования атлетов. И в этом смысле это вполне закономерно.

Сегодня уже стартовали некоторые предварительные соревнования. Мы видим, что спортсмены выступают в разных костюмах, в разной форме, и ничего ужасного не происходит. Прыгуны с трамплина – в одном, керлингисты – в другом, а завтра будут фигуристы выступать – в третьем. И тоже ничего страшного нет. Это нормальная ситуация, и она говорит именно о том, что участники соревнований заранее объединены не страной, объединены не формой, а своим участием в олимпийском движении. И в этом смысле как раз все нормально происходит.

Владимир Кара-Мурза-старший: А можно ли в этих условиях набрать полную сборную по хоккею или по лыжным гонкам, чтобы она целиком все позиции замещала?

Александр Шмурнов: Хоккейной сборной можно. Там были проблемы небольшие, например, у женской сборной, тем не менее ее добрали, что называется. А вот по лыжам, по биатлону, допустим, и по некоторым другим видам спорта - не всегда. Там есть квоты, которые с отстранением некоторых спортсменов перешли к другим странам. И вернуть – это нарушить структуру. И в этом смысле, я думаю, сомнения Международного олимпийского комитета оправданы.

Ведь не оправдали спортсменов, дела которых сегодня будут рассматриваться, а сказали: "По ним доказательств нет, значит, сейчас их нельзя лишать ничего, пока мы не докажем". Потому что презумпция невиновности все-таки работает в нормальных международных судебных организациях.

Владимир Кара-Мурза-старший: Но они остаются под подозрением.

Александр Шмурнов: Да, они остаются под подозрением. Но им вернули их, условно говоря, статус чемпионов Сочи, допустим. Это повод для того, чтобы приглашать на Олимпиаду? Не факт. Хотя мне хотелось бы, чтобы люди выступали. До тех пор пока не докажут, что человек в чем-то виноват, на мой взгляд, человека нельзя прав лишать. И это известно всей юриспруденции.

И мне бы хотелось, чтобы люди выступали. Но ведь из этого сейчас делается немножечко другое – делается обиженное лицо. Не процесс рассматривается, а как бы политические части этого процесса. Спорт, и олимпийский прежде всего, - это соревнования атлетов. Я знаком с керлингистами, которые сегодня выступают. Как же мне за них не болеть?! Я буду за них болеть всегда! И мне совершенно не важно, во что он одет. Мне бы хотелось, чтобы мой знакомый победил. И это нормально. Чем больше моих знакомых там будет – тем лучше. Но нужно выполнять процедуры, нужно учитывать все, что происходит в Международном олимпийском движении сейчас. Если есть проблема, ее нужно так или иначе решать.

Владимир Кара-Мурза-старший: А на каком месте находится сборная Россия в Сочи, если учесть дисквалификацию остальных победителей? По-моему, на пятом или на шестом.

Алексей Кузнецов: Это было еще до того момента, когда были лишены своих наград некоторые чемпионы Сочи. После этого была комиссия с пересмотром этих заявлений. И почти все российские спортсмены вернули свои звания по тем или иным видам спорта. И после этого сборная России вновь вернулась на первое место на Олимпиаде в Сочи. Можно спорить, справедливо это или нет, но принято такое решение. На мой взгляд, ничего ужасного в этом нет. В конце концов, спортсмены завоевали медали, и пусть медали остаются у них. А лишать звания просто так – на мой взгляд, это неверно, конечно.

Владимир Кара-Мурза-старший: А на Олимпиаде в Пхёнчхане в неофициальном командном зачете Россия вообще не участвует, да?

Александр Шмурнов: Он на то и неофициальный, чтобы каждый вел свой подсчет сам. Мы захотим тех, кто поехал под названием "ОАР" (олимпийский атлет из России), суммировать, если нравится школьнику или домохозяйке смотреть, болеть и суммировать, ну, пусть суммируют у себя в тетрадке в клеточку.

А почему медальный зачет называют неофициальным? Потому что олимпийское движение просит: "Не педалируйте вы противостояние школ, систем и так далее. Дайте Олимпиаде оставаться, как говорил Пьер де Кубертен, соревнованием атлетов". К сожалению, очень сильно нравится суммировать. Мы вообще любим кубики складывать – мы так устроены. А я болею за отдельные судьбы, за отдельные истории. Я очень хочу, чтобы Олимпиада оставалась Олимпиадой! Не хочу считать никакой зачет. Вот за керлингистов болею всей душой.

Владимир Кара-Мурза-старший: И слава Богу, что они хотя бы...

Александр Шмурнов: ...выиграли один матч из двух.