Любовь и выборы. Георгий Юрьев – об эротической политике Путина

Это текст о том, что пришло время называть вещи своими именами. Патернализм (отеческое благо) – миф социального управления, "витринная" доктрина российской политической культуры, – умело и лукаво маскирует глубинную идеологию столетнего правления большевиков: всеобъемлющее идейное и экономическое сутенерство (нравственное зло). Ссылок для такого утверждения вполне хватает, начиная с Александра Галича: "Оказался наш Отец не отцом, а сукою…" ("Поэма о Сталине", глава 4). То было в прошлом, а сейчас известный в "высшем свете" сводник Петр Листерман со своими VIP-услугами ("Не сутенерство, а искусство") и другие "коты" из разных ателье "модельных" услуг могут отдыхать, потому что главный начальник имеет 100 миллиона почти что безотказных почитателей, которыми он лицемерно и мстительно распоряжается.

Расплачивается он по дешевке: то "брошку" украденную – Крым – подарит, то фейерверки военные в Украине и Сирии по TV покажет. Они же поют ему хвалебные гимны о своей любви и преданности. Какая-то свально-семейная пастораль проживает в предвыборной агитации за главного и образцового экспоната женского и мужского счастья. Резонно подробнее остановиться на теме семейной любви, какая же она бывает?

Расскажу вам одну из типичных историй. Молодая женщина горько расплакалась о своей драме: у мужа есть любовница. Она это знает точно, потому что он иногда, по пьяни, делится с ней техническими подробностями секса со своей очередной пассией.

– Что вас удерживает от развода?

– Не знаю, наверное, любовь.

– Какая любовь?

– Как это какая? Обычная, просто любовь.

– Вы замуж по какой причине вышли?

– Как это "по какой причине"? Конечно по любви!

– Кто кого любил? Вы его или он вас?

– Он меня любил, говорил, что жить без меня не может, я и согласилась.

– А вы кого любили?

– Был у меня парень, высокий, красивый, статный. Я ему всю свою любовь отдала, но он куда-то на Север уехал деньги зарабатывать, и все... Подруга сказала, что он там женился. Мой муж по сравнению с ним совсем обычный, даже чуть-чуть невзрачный.

– Вы получаете удовлетворение от интимных отношений с мужем?

– Нет. Он не умеет подойти к женщине, приласкать. Все как-то обыденно и неромантично.

– В вашей семейной жизни вы договариваетесь с мужем о каких-то правилах сотрудничества?

– Нет, а что это?

– Первая любовь – платоническая. Это когда один человек неосознаваемо проецирует свой идеал на конкретного человека и влюбляется в него. Не зря говорят "Без ума влюбился". Потом выясняется, что идеал персоны и сама персона – "две большие разницы". Вторая любовь – сексуальная, мужчине и женщине взаимно хорошо от интимных отношений, без всяких условий. Третий тип – контрактная любовь. Мужчина и женщина равноправно принимают правила сотрудничества по типу: я делаю это, но не делаю другого; ты делаешь то, но не делаешь этого. Когда эти три типа любви есть в супружеских отношениях, тогда вступает в свои права семейная гармония понимания друг друга даже без слов. Четвертый тип – жульническая любовь, когда решившие создать семью требуют от своего супруга максимум, предлагая взамен минимум. В вашей семье какая любовь была? Что вы потеряли?

– Если следовать вашему раскладу, то никакой любви у нас с мужем и нет, кроме любви к нашему ребенку. У мужа своя жизнь, у меня своя. Я потеряла то, чего и не было. Как мне теперь быть?

– Вы с мужем можете принять взрослое решение и поработать с терапевтом по совместному строительству новой, полноценной семьи.

Активирована программа простой, дешевой и доходчивой агитации за бессменного президента страны

Муж согласился, а содержание семейной терапии относится к отдельной теме. Рассмотрев общее, перейдем к частностям жульнической любви Владимира Путина и российского электората, преимущественно женского. Эта любовь односторонняя, потому что президент относится к женщинам очень даже специфично, что подмечено многими. Матвей Ганапольский ссылается на Сергея Доренко: "Позвонил [Путин] на Первый канал и сказал, что Первый канал нанял шлюх, которые выступили, чтобы дискредитировать его. И в том числе я ему потом доказывал, что это были не шлюхи, что это были вдовы офицеров. Это действительно вдовы офицеров, я впоследствии сам их видел в Видяево, и они продолжали говорить "неудобные" вещи, но он по телефону сразу отзвонил и сказал: "Вы нанимаете шлюх специально. Дали им по 10 долларов, специально чтобы меня дискредитировать". Ганапольский резюмирует: "Как известно, Путин заявил, что у него в президентской жизни не было ошибок. Такое расчехление дорогого стоит, – значит, и звонок про проституток за 10 долларов – это не навет, не ошибка. Он так считал, и сейчас считает".

Да, он реально по-сутенерски оценивает активных молодых и красивых женщин как "девушек с пониженной социальной ответственностью… Но и они у нас, безусловно, самые лучшие в мире, безусловно", а Аркадий Дворкович, верный исполнитель его экономических фантазий, умело оттеняет слова патрона противоположной оценкой: "Сейчас у нас есть хорошие работящие социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом". Однако оба они уверены, что все в мире, включая женскую любовь, можно купить и продать. Поэтому в ответ на доклад американского Министерства финансов было заявлено, что за каждым из членов так называемого "кремлевского списка" стоят обычные россияне. "То есть все население страны занесли в этот список", – заявил президент Путин.

В этой же иезуитской логике политического сутенерства выставлена для участия в выборах обольстительная и умная Ксения Собчак: типа пусть все видят и знают, что у нас демократами и либералами являются жильцы из "Дома-2". Активирована программа простой, дешевой и доходчивой агитации за бессменного президента страны.

Считается, что честные выборы результируют политическую конкуренцию социальной активности людей, желающих сделать выбор в пользу чего-то или кого-то. В демократическом социуме априори исходят из договорного неравенства равноправных людей. По моему мнению, демократия в таких условиях проявляется как договорный и равноправный выбор общественных приоритетов из конкурирующих теорий неравенства. Это у них, а в России безразмерная совесть главного политика воплотилась в бесхитростную формулу: "Я выбираю президентом себя любимого, потому что лучше всех знаю, что надо сделать для счастья своих друзей". Поэтому подконтрольное население нельзя тревожить нравственными оплеухами из политического фарса про "Смерть Сталина". В преддверии выборов уместно обратиться к логике оценок, пророчески прозвучавших в предупреждении поэта-изгнанника Галича ("Поэма о Сталине", глава 5):

А бояться-то надо только того,

Кто скажет: "Я знаю, как надо!"

Гоните его! Не верьте ему!

Он врет! Он не знает – как надо!

Георгий Юрьев – эксперт по биосоциальным проблемам личности, доктор медицинских наук, кандидат психологических наук

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