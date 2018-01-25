В Крыму после обысков задержаны двое местных активистов

В аннексированном Россией Крыму в четверг были задержаны крымско-татарские активисты Энвер Крош и Эбазер Ислямов. В их домах в Джанкое и в Нижнегорском районе прошли обыски, сообщает движение "Крымская солидарность".

Кроша обвиняют в пропаганде нацистской символики. Ему назначен арест сроком на 10 суток. Правозащитник Эмиль Курбединов написал у себя в Фейсбуке, что в 2015 году сотрудники ФСБ пытали активиста электрошоком после того, как тот отказался от предложенного ими сотрудничества.

Ислямову в отделении полиции стало плохо. Ему вызывали скорую помощь.

После аннексии Крыма в 2014 году российские спецслужбы регулярно проводят обыски и задержания крымско-татарских активистов. Против них возбуждают дела об экстремизме и терроризме, которые правозащитники считают сфабрикованными и политически мотивированными.